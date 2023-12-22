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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة تصل 150 ألف جنيه.. أسعار كيا اكسيد موديل 2024

كيا اكسيد موديل 2024
كيا اكسيد موديل 2024

ارتفعت اسعار السيارة كيا اكسيد داخل السوق المحلي من جديد، حيث شهدت جميع فئات السيارة زيادة سعرية تراوحت بين 120 ألف جنيه وحتى 150 الف جنيه، وبذلك وصل سعر الفئة الاخيرة عالية التجهيزات إلى مليون و599.900 جنيه، بينما تبدأ اسعار الفئة الأولى من مليون و429.900 جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة كيا اكسيد موديل 2024 في السوق المصري بعد زيادت ديسمبر، بالاضافة إلى ابرز المواصفات الفنية.

كيا اكسيد موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة كيا اكسيد موديل 2024

 

  • ناقل حركة اوتوماتيك دبل كليتش 7 غيار.
  • دفع امامي.
  • محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر تيربو.
  • قوة 160 حصان و253 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • استهلاك للوقود بنسبة 6 لتر لكل 100 كيلومتر.
  • تستغرق السيارة 9.2 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/س من نقطة السكون 0.
كيا اكسيد موديل 2024

احدث الاسعار الرسمية للسيارة كيا اكسيد موديل 2024 في مصر بعد زيادات ديسمبر

 

الفئة الاولى كيا اكسيد موديل 2024 بسعر مليون و429 ألف و900 جنيه بدلاًمن مليون و309 ألف و900 جنيه، حيث شهدت زيادة قدرها 120 الف جنيه.

الفئة الثانية كيا اكسيد موديل 2024 بسعر مليون و499 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و379 ألف و900 جنيه، بعد زيادة رسمية بلغت 120 الف جنيه.

الفئة الثالثة كيا اكسيد موديل 2024 بسعر مليون و599 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و449 ألف و900 جنيه، بزيادة إجمالية بلغت 150 ألف جنيه.

كيا اكسيد موديل 2024
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