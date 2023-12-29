ميتسوبيشي إكليبس كسر زيرو 2023.. اعرف بكام

ظهرت السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023، للبيع على الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، وتقدم السيارة وهي بحالة الزيرو حيث لم تقطع أي عدد من الكيلومترات، مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا داخليًا وخارجيًا.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

وتأتي السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، ضمن فئة "هاي لاين"، وهي الأعلى تجهيزًا بين طرازات تلك النسخة، حيث تضم باقة من التجهيزات ومنها، فتحة سقف بانوراما، مقاعد ذات تحكم كهربائي، عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط مقصورة السيارة.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

وتضم السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس 2023، مكيف هواء، سنتر لوك للأبواب، نوافذ كهربائية، حساسات حركة خلفية وأمامية، كاميرا خلفية للمتابعة، جنوط رياضية، سبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج، مرايات جانبية كهربائية التحكم، اضاءة نهارية، واضاءة LED، شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

وتحتوي السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس على نظام رصد النقاط العمياء، تحديد المسار، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوازن الالكتروني، برنامج الثبات الالكتروني، نظام دعم السيارة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، وسائد هوائية للحماية، مثبت سرعة.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

تعتمد ميتسوبيشي إكليبس على ناقل حركة CVT 8 غيار، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 150 حصان و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالإضافة إلى معدل تسارع يقدر بـ 8.6 ثانية وصولاً من النقطة 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

سعر السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس 2023 بحالة الزيرو

تباع السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بسعر يبلغ مليون 600 الف جنيه، وذلك بعد ان ظهرت للبيع على الإنترنت بواسطة أحد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بينما يبلغ السعر الرسمي للفئة الأعلى تجهيزًا ولموديلات 2024 نحو مليون و495 ألف جنيه.