ميتسوبيشي إكليبس كسر زيرو 2023.. اعرف بكام

ظهرت السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023، للبيع على الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، وتقدم السيارة وهي بحالة الزيرو حيث لم تقطع أي عدد من الكيلومترات، مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا داخليًا وخارجيًا.
وتأتي السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، ضمن فئة "هاي لاين"، وهي الأعلى تجهيزًا بين طرازات تلك النسخة، حيث تضم باقة من التجهيزات ومنها، فتحة سقف بانوراما، مقاعد ذات تحكم كهربائي، عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط مقصورة السيارة.
وتضم السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس 2023، مكيف هواء، سنتر لوك للأبواب، نوافذ كهربائية، حساسات حركة خلفية وأمامية، كاميرا خلفية للمتابعة، جنوط رياضية، سبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج، مرايات جانبية كهربائية التحكم، اضاءة نهارية، واضاءة LED، شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية.
وتحتوي السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس على نظام رصد النقاط العمياء، تحديد المسار، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوازن الالكتروني، برنامج الثبات الالكتروني، نظام دعم السيارة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، وسائد هوائية للحماية، مثبت سرعة.
تعتمد ميتسوبيشي إكليبس على ناقل حركة CVT 8 غيار، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 150 حصان و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالإضافة إلى معدل تسارع يقدر بـ 8.6 ثانية وصولاً من النقطة 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.
سعر السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس 2023 بحالة الزيرو
تباع السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بسعر يبلغ مليون 600 الف جنيه، وذلك بعد ان ظهرت للبيع على الإنترنت بواسطة أحد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بينما يبلغ السعر الرسمي للفئة الأعلى تجهيزًا ولموديلات 2024 نحو مليون و495 ألف جنيه.