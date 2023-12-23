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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي اكسنت RB "كسر زيرو" 2024 .. اعرف سعرها

هيونداي اكسنت RB
هيونداي اكسنت RB

يضم سوق السيارات العديد من الموديلات المختلفة، سواء تحت حالة الزيرو أو كسر الزيرو، أو المستعمل، بالاضافة إلى تنوع العلامات التجارية، والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميمات المختلفة بين الهاتشباك والـ SUV، والسيدان.

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وتعتبر السيارة هيونداي اكسنت RB من اشهر السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان داخل السوق المصري، والتي ظهرت للبيع على الانترنت، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 1.300 كيلومتر فقط.

هيونداي اكسنت RB

وتباع السيارة هيونداي اكسنت RB ضمن موديلات 2024، وتحت حالة كسر الزيرو، حيث تتمتع بحالة الفيريكا من الداخل والخارج، إلى جانب إنتمئاها إلى فئة DAB ABS PLUS TINTED GLASS، والتي تضم عدد كبير من التجهيزات.

هيونداي اكسنت RB

وتتمتع هذه السيارة هيونداي اكسنت RB التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بعدد كبير من التقنيات ومنها، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مع نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من اوامر التحكم، وفتحة سقف كهربائية.

هيونداي اكسنت RB

وتحتوي السيارة هيونداي اكسنت RB على مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، وزجاج كهربائي للاربعة نوافذ، وفرش جلد لجميع المقاعد، وقفل مركزي للابواب، مع مكيف هواء يدوي، وانذار مانع للسرقة، ووسائد هوائية للحماية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، بالاضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD.

هيونداي اكسنت RB

وتعتمد السيارة فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات 1600 سي سي، يمكنه انتاج 125 حصان، و156 نيوتن من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى امكانية الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 185 كم/س، وناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، ومدة تسارع تستغرق 11.1 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر.

هيونداي اكسنت RB

سعر السيارة هيونداي اكسنت RB "كسر زيرو"

 

تباع السيارة هيونداي اكسنت RB والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، على الانترنت بحالة كسر الزيرو، وبسعر يبلغ 900 الف جنيه، بينما يبلغ السعر الرسمي لهذه الفئة نحو 710 الف جنيه.

هيونداي اكسنت تقنية الفار كسر الزيرو سعر السيارة هيونداي اكسنت RB

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