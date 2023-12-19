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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب هيونداي توسان "كسر زيرو" 2023 .. بهذا السعر

هيونداي توسان موديل
هيونداي توسان موديل 2023

تقدم شركة هيونداي عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، عددا كبيرا من الطرازات بالسوق المصري، والتي تتنوع بين السيدان والهاتشباك والكروس اوفر، وايضا فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام اشهرها هي النسخة "توسان".

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هيونداي توسان موديل 2023 

وظهرت السيارة هيونداي توسان موديل 2023، للبيع على الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، تحت كسر الزيرو، حيث لم تقطع سوى مسافة قدرها 333 كم فقط دون استخدام، مع الاحتفاظ بحالة الفبريكا من الداخل والخارج.

هيونداي توسان موديل 2023 

وتأتي السيارة هيونداي توسان موديل 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بعدد من التجهيزات منها، فتحة سقف كهربائية، مرايات كهربائية التحكم ايضا "ضم"، مكيف هواء، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، زجاج خلفي مظلل، نظام تحكم صوتي من عجلة القيادة إلى جانب عدد من وسائل التحكم الاخرى "مالتي فانكشن".

هيونداي توسان موديل 2023 

وتحتوي السيارة هيونداي توسان موديل 2023 على وسائد هوائية للحماية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرامج المساعدة على تجاوز المرتفعات، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، وحساسات ركن، كاميرا لسهولة الاصطفاف والرؤية، مثبت سرعة، مانع للسرقة، انذار ونظام ايموبليزر.

هيونداي توسان موديل 2023 

وتأتي السيارة هيونداي توسان موديل 2023 بقدرات فنية تتضمن محرك 1600 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 180 حصان، و265 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة سباعي السرعات، دفع أمامي، واستهلاك وقود يبلغ 6 لتر لكل 100 كيلومتر، وزمن للتسارع يبلغ 9 ثواني وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

هيونداي توسان موديل 2023 

سعر السيارة هيونداي توسان موديل 2023 

 

تباع السيارة هيونداي توسان موديل 2023 التي نتحدث عنها، بعد ما ظهرت على الانترنت بحالة الزيرو مع عداد 333 كم، بسعر يبلغ مليون و900 الف جنيه.

هيونداي توسان هيونداي توسان موديل 2023 سعر السيارة هيونداي توسان سعر السيارة هيونداي توسان موديل 2023

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