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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب مرسيدس C180 موديل 2022 كسر زيرو.. اعرف سعرها

مرسيدس C180 موديل
مرسيدس C180 موديل 2022

تقدم شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارات الألمانية، عددا كبيرا من الطرازات المتنوعة داخل السوق العالمي والمحلي، ومنها النسخة C180 موديل 2022، والتي ظهرت للبيع في مصر عبر الإنترنت بحالة كسر الزيرو، بعد مسافة قطعتها قدرها 4.220 كيلومتر.

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وتضم السيارة مرسيدس C180 موديل 2022 تجهيزات منها، خاصية التعرف على النقاط العمياء، وتحديد المسارات، نظام التعرف على إشارات الطريق، نظام العادم COPF، و باقة معلوماتية وترفيهية تضم شاشة عرض، ونظام دعم التطبيقات الذكية مثل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ومساعد التوجيه النشط، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومثبت سرعة.

مرسيدس C180 موديل 2022

وتأتي السيارة بمرآة داخلية ذاتية التعتيم، خاصية بدء التشغيل، زر إيقاف وتفعيل المحرك، نظام شاحن لاسلكي، وسائد هوائية مركزية، كاميرا خلفية وحساسات حركة، مساند لليد والظهر، نظام ملاحة، ومساعد الاصطفاف، نظام صوتي ترفيهي، نوافذ كهربائية، فرامل مانعة للانغلاق، وباقة من تقنيات الحماية والمساعدة.

مرسيدس C180 موديل 2022

تستمد مرسيدس C180 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على انتاج 250 نيوتن متر من عزم الدوران، وقوة إجمالية قدرها 156 حصانا، بالإضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية من 9 نقلات، مع معدل للتسارع بنسبة 8.6 ثانية وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

مرسيدس C180 موديل 2022

سعر السيارة مرسيدس C180 موديل 2022 "كسر زيرو"

ظهرت السيارة مرسيدس C180 موديل 2022 "كسر زيرو" على الإنترنت، بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بقيمة سعرية قدرها 3 ملايين و100 ألف جنيه.

مرسيدس C180 موديل 2022
مرسيدس C180 سعر السيارة مرسيدس C180 سعر السيارة مرسيدس C180 موديل 2022 كسر زيرو

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