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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيري تيجو 7 موديل 2023 للبيع بهذا الرقم .. لهواة كسر الزيرو

السيارة شيري تيجو
السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023

ظهرت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 والفئة الأعلى تجهيزًا، للبيع على الانترنت عن طريق احد الصفحات الالكرونية الشهيرة والمتخصصة في هذا المجال، حيث تباع السيارة تحت مسمى "كسر الزيرو"، بعد ان قطعت مسافة إجمالية قدرها 3500 كيلومتر.

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وتأتي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 ضمن فئة HIGHLINE، والتي تضم فتحة سقف بانوراما، وعجلة قيادة تدعم الكثير من اوامر التحكم، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، ومرايات جانبية كهربائية ضم، ريموت كنترول، سنتر لوك، انذار.

 السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 

وتضم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 نظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة عملية الاصطفاف، ونظام الثبات الالكتروني ESP، بالاضافة إلى مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وزجاج كهربائي للاربعة نوافذ، وسائد هوائية للحماية.

 السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 

وتأتي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بعدد من التجهيزات الاخرى مثل، جنوط رياضية، سبويلر خلفي، مثبت سرعة، زر تشغيل وايقاف المحرك، مصابيح LED، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 حصان، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة.

 السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 

سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 "كسر زيرو"

 

تباع السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع على الانترنت وبحالة كسر الزيرو ، بقيمة قدرها 990 الف جنيه.

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