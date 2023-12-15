عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار شيري تيجو 8 العائلية في مصر

شيري تيجو 8 موديل
شيري تيجو 8 موديل 2024

تقدم شركة شيري عملاقة تصنيع السيارات الصينية، عدد كبير من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها السيارة الرياضية تيجو 8 موديل 2024، والتي تقدم محليًا باصدار الـ SUV الرياضي، بالاضافة إلى مفهوم اخر ينتمي إلى الطابع العائلي صاحب الـ 7 مقاعد.

أرخص سيارة رياضية تقدمها شيري بعد الأسعار الجديدة .. صور

شيري تيجو 3 2023 كسر زيرو .. اعرف سعرها

اركب شيري تيجو 7 أعلى فئة .. عداد 3000 كيلو

شيري تكشف عن أحدث سيارة رياضية وبأسعار لا تصدق .. صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 في مصر، وابرز مواصفاتها الفنية.

شيري تيجو 8 موديل 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024

 

  • محرك تيربو سعة 1500 سي سي.
  • 4 سلندر.
  • القوة الاجمالية 145 حصان و210 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.
  • تقنية الدفع الأمامي للعجلات.
  • شاشة ملونة تعمل باللمس.
  • مرايات كهربائية جانبية.
  • فتحة سقف بانوراما.
  • نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.
  • نظام التحكم الصوتي من خلال عجلة القيادة ودعم عدد من الاوامر.
  • مدخل AUX.
  • كاميرا خلفية ومستشعرات ركن.
شيري تيجو 8 موديل 2024
  • قفل مركزي للابواب.
  • زر تشغيل وايقاف المحرك.
  • مثبت سرعة.
  • فرامل ABS وEBD ونظام الثبات الالكتروني.
  • وسائد هوائية للحماية.
  • انذار مانع للسرقة ونظام ايموبليزر.
  • جنوط رياضية.
  • زجاج خلفي مظلل.
  • مكيف هواء.
  • نظام صوتي ترفيهي.
شيري تيجو 8 موديل 2024

الاسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 في مصر 

 

الفئة الاولى شيري تيجو 8 موديل 2024 بسعر 1,025,000 جنيه.

الفئة الثانية شيري تيجو 8 موديل 2024 بسعر 1,070,000 جنيه.

الفئة الثالثة شيري تيجو 8 موديل 2024 بسعر 1,085,000 جنيه.

الفئة الرابعة شيري تيجو 8 موديل 2024 بسعر 1,130,000 جنيه.

شيري تيجو تيجو 8 تيجو 8 موديل 2024 شيري تيجو 8 موديل 2024 اسعار السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش يقف حِداد على أرواحهم| طلب مثير من محمود حميدة بشأن شهداء غزة

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

بعد احتساب ضربة جزاء..خالد الغندور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والمصري

أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز المصري البورسعيدي على الزمالك

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعددا من المحافظات لهذا السبب

أفضل الهواتف الرائدة في 2023

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

500 مليون دولار من البنك الدولي لتوسيع برنامج تكافل وكرامة

موضوعات متعلقة

تويوتا كورولا 2023 كسر زيرو.. تباع بهذا السعر

ماذا يقدم الصانع الصيني في معرض الرياض ؟ .. سيارات تخطف الأنظار

أرخص سيارة .. بيجو 301 موديل 2024 بهذه الأسعار

فورد موستانج الكهربائية 2023 للبيع في مصر . كم سعرها؟

هيونداي تقدم سوناتا "فيس ليفت" 2024 .. بـ 885 ألف جنيه

شيفروليه اوبترا أوتوماتيك كسر زيرو بهذا السعر.. صور

150 ألف جنيه.. أسعار جيتور 2024 بعد زيادات ديسمبر

الأسد الفرنسي.. أسعار بيجو 5008 الجديدة بعد زيادات ديسمبر.. صور

ترشيحاتنا

اخبار مصر على مدار 24ساعة.. 500 مليون دولار من البنك الدولي لتوسيع "تكافل وكرامة"

بركات : سيراميكا استحق ركلة جزاء أمام مودرن فيوتشر بنسبة 100%

برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 15-12-2023: فرص غير متوقعة للحصول على دخل

البيت الأبيض: سوليفان يلتقي عباس في رام الله الجمعة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 15-12-2023

بعد قطع الاتصالات في غزة.. تحذير من كوارث تهدد حياة الفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد كبدة الدجاج الصحية.. تحمي من تشوهات الأجنة وأخطر الأمراض

أستاذ أمراض صدرية يكشف حقيقة مخاطر حقن المضاد الحيوي على الأطفال

تحيا فلسطين.. تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة

لا يحترمون المقدسات.. تصرف صادم من جندي داخل مسجد في غزة

فيديو

رسالة جديدة مؤثرة من مراسلة سي إن إن عن الأوضاع في غزة

حملات مقاطعة إسرائيل تتوسع عالميًا.. زارا تلغي حملة «إعلانات الأكفان» وبوما تفسخ عقد رعاية منتخب تل أبيب «فيديوجراف»

أنت بدأتها غلط.. ياسمين عبد العزيز تحرج مراسلا بسبب سؤاله عن النونو

بحضور رئيس الوزراء.. عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم|صور وفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ