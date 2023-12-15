أحدث أسعار شيري تيجو 8 العائلية في مصر

تقدم شركة شيري عملاقة تصنيع السيارات الصينية، عدد كبير من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها السيارة الرياضية تيجو 8 موديل 2024، والتي تقدم محليًا باصدار الـ SUV الرياضي، بالاضافة إلى مفهوم اخر ينتمي إلى الطابع العائلي صاحب الـ 7 مقاعد.
وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 في مصر، وابرز مواصفاتها الفنية.
مواصفات وتجهيزات السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024
- محرك تيربو سعة 1500 سي سي.
- 4 سلندر.
- القوة الاجمالية 145 حصان و210 نيوتن متر من عزم الدوران.
- ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.
- تقنية الدفع الأمامي للعجلات.
- شاشة ملونة تعمل باللمس.
- مرايات كهربائية جانبية.
- فتحة سقف بانوراما.
- نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.
- نظام التحكم الصوتي من خلال عجلة القيادة ودعم عدد من الاوامر.
- مدخل AUX.
- كاميرا خلفية ومستشعرات ركن.
- قفل مركزي للابواب.
- زر تشغيل وايقاف المحرك.
- مثبت سرعة.
- فرامل ABS وEBD ونظام الثبات الالكتروني.
- وسائد هوائية للحماية.
- انذار مانع للسرقة ونظام ايموبليزر.
- جنوط رياضية.
- زجاج خلفي مظلل.
- مكيف هواء.
- نظام صوتي ترفيهي.
الاسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 في مصر
الفئة الاولى شيري تيجو 8 موديل 2024 بسعر 1,025,000 جنيه.
الفئة الثانية شيري تيجو 8 موديل 2024 بسعر 1,070,000 جنيه.
الفئة الثالثة شيري تيجو 8 موديل 2024 بسعر 1,085,000 جنيه.
الفئة الرابعة شيري تيجو 8 موديل 2024 بسعر 1,130,000 جنيه.