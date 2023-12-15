أحدث أسعار شيري تيجو 8 العائلية في مصر

تقدم شركة شيري عملاقة تصنيع السيارات الصينية، عدد كبير من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها السيارة الرياضية تيجو 8 موديل 2024، والتي تقدم محليًا باصدار الـ SUV الرياضي، بالاضافة إلى مفهوم اخر ينتمي إلى الطابع العائلي صاحب الـ 7 مقاعد.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 في مصر، وابرز مواصفاتها الفنية.

شيري تيجو 8 موديل 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024

محرك تيربو سعة 1500 سي سي.

4 سلندر.

القوة الاجمالية 145 حصان و210 نيوتن متر من عزم الدوران.

ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.

تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

شاشة ملونة تعمل باللمس.

مرايات كهربائية جانبية.

فتحة سقف بانوراما.

نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

نظام التحكم الصوتي من خلال عجلة القيادة ودعم عدد من الاوامر.

مدخل AUX.

كاميرا خلفية ومستشعرات ركن.

شيري تيجو 8 موديل 2024

قفل مركزي للابواب.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

مثبت سرعة.

فرامل ABS وEBD ونظام الثبات الالكتروني.

وسائد هوائية للحماية.

انذار مانع للسرقة ونظام ايموبليزر.

جنوط رياضية.

زجاج خلفي مظلل.

مكيف هواء.

نظام صوتي ترفيهي.

شيري تيجو 8 موديل 2024

الاسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 في مصر

الفئة الاولى شيري تيجو 8 موديل 2024 بسعر 1,025,000 جنيه.

الفئة الثانية شيري تيجو 8 موديل 2024 بسعر 1,070,000 جنيه.

الفئة الثالثة شيري تيجو 8 موديل 2024 بسعر 1,085,000 جنيه.

الفئة الرابعة شيري تيجو 8 موديل 2024 بسعر 1,130,000 جنيه.