ارخص سيارة هاتشباك موديل 2024 من ميتسوبيشي .. اعرف سعرها

تقدم شركة ميتسوبيشي اليابانية، عدد من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، بين الفئة العائلية والرياضية متعددة الاستخدام SUV، والسيدان، وفئة الهاتشباك، ومنها النسخة ميراج موديل 2024، وتعد هذه النسخة هي ارخص سيارة تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، ضمن اصدارات العلامة التجارية اليابانية في السوق المصري.

تعرف على سعر ومواصفات ارخص سيارة هاتشباك تقدمها ميتسوبيشي في السوق المصري "ميراج" 2024

ميتسوبيشي ميراج

مواصفات وتجهيزات السيارة ميتسوبيشي ميراج في مصر

وسائد هوائية أمامية للحماية عددها 2.

فرامل مانعة للانغلاق ABS.

برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

نظام الثبات الالكتروني.

مانع السرقة ايموبليزر.

نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

ميتسوبيشي ميراج

نظام صوتي ترفيهي.

مدخل AUX وUSB.

شاشة تعمل باللمس.

مقصورة تتسع لـ 5 مقاعد.

مكيف هواء يدوي.

جنوط رياضية.

مصابيح ضباب.

ميتسوبيشي ميراج

سنتر لوك وريموت تحكم.

سبويلر خلفي.

مرايات جانبية كهربائية.

محرك 3 سلندر ثلاثي الاسطوانات.

ميتسوبيشي ميراج

سعة 1200 سي سي.

قوة اجمالية بلغت 76 حصان.

عزم الدوران يبلغ 100 نيوتن متر.

ناقل السرعات أوتوماتيكي الاداء.

تقنية الجر الأمامي للعجلات.

ميتسوبيشي ميراج

سعر ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 "ارخص هاتشباك"

تقدم السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 والتي تعد هي ارخص نسخة تطرحها العلامة التجارية اليابانية في مصر، تحت فئة الهاتشباك، بسعر رسمي يبلغ 685 الف جنيه.