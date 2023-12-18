أرخص سيارة تقدمها ميتسوبيشي اليابانية في مصر .. كم يبلغ سعرها؟

يضم السوق المصري 4 طرازات من اصدارات ميتسوبيشي اليابانية، وهي تتنوع من خلال التصميم الهيكلي، بين الرياضية متعددة الاستخدام وهي النسخة اكليبس كروس، والفئة العائلية صاحبة الـ 7 مقاعد وتتمثل في النسخة اكسابندر، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك ميراج، وقرينتها من فئة السيدان اتراج.

وتقدم هذه العائلة في السوق المصري عبر موديلات 2024، وتعتبر السيارة ميتسوبيشي اتراج هي ارخص سيارة تقدمها العلامة التجارية اليابانية في مصر، مع طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات، وتتوافق فنيًا من النسخة ميراج.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2024

ويقدم موقع "صدى البلد" أسعار ارخص سيارة تقدمها علامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية للسيارة.

مواصفات السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024

جنوط.

مكيف هواء.

نظام صوتي ترفيهي.

نوافذ كهربائية أمامية.

نوافذ كهربائية بالناحية الخلفية.

تحكم كهربائي بالمرايات الجانبية.

ريموت تحكم.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2024

قفل مركزي "سنتر لوك".

انذار مانع للسرقة.

فرامل ABS مانعة للانغلاق.

برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

وسائد هوائية ثنائية بعدد 2 للسائق والمقعد الامامي.

بلوتوث ومدخل AUX.

مصابيح ضباب.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2024

محرك 3 سلندر ثلاثي الاسطوانات.

سعة 1200 سي سي.

قوة اجمالية للمحرك 76 حصان و 100 نيوتن متر من عزم الدوران.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2024

اسعار السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 الرسمية في مصر

تقدم ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 670 الف جنيه.