أرخص سيارة تقدمها ميتسوبيشي اليابانية في مصر .. كم يبلغ سعرها؟

يضم السوق المصري 4 طرازات من اصدارات ميتسوبيشي اليابانية، وهي تتنوع من خلال التصميم الهيكلي، بين الرياضية متعددة الاستخدام وهي النسخة اكليبس كروس، والفئة العائلية صاحبة الـ 7 مقاعد وتتمثل في النسخة اكسابندر، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك ميراج، وقرينتها من فئة السيدان اتراج.
وتقدم هذه العائلة في السوق المصري عبر موديلات 2024، وتعتبر السيارة ميتسوبيشي اتراج هي ارخص سيارة تقدمها العلامة التجارية اليابانية في مصر، مع طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات، وتتوافق فنيًا من النسخة ميراج.
ويقدم موقع "صدى البلد" أسعار ارخص سيارة تقدمها علامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية للسيارة.
مواصفات السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024
- جنوط.
- مكيف هواء.
- نظام صوتي ترفيهي.
- نوافذ كهربائية أمامية.
- نوافذ كهربائية بالناحية الخلفية.
- تحكم كهربائي بالمرايات الجانبية.
- ريموت تحكم.
- قفل مركزي "سنتر لوك".
- انذار مانع للسرقة.
- فرامل ABS مانعة للانغلاق.
- برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.
- وسائد هوائية ثنائية بعدد 2 للسائق والمقعد الامامي.
- بلوتوث ومدخل AUX.
- مصابيح ضباب.
- محرك 3 سلندر ثلاثي الاسطوانات.
- سعة 1200 سي سي.
- قوة اجمالية للمحرك 76 حصان و 100 نيوتن متر من عزم الدوران.
اسعار السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 الرسمية في مصر
تقدم ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 670 الف جنيه.