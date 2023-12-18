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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | أرخص 5 عربيات أوتوماتيك في مصر.. سعر كيا سبورتاج 2024 هاي لاين.. وأشهر ماركة في مصر بـ65 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

ما هي أرخص سيارة رياضية تقدمها BMW في مصر.. وكم سعرها؟

تقدم شركة BMW الالمانية العريقة ورائدة صانعة السيارات، عدد كبير من الطرازات المتنوعة بالسوق المصري، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV أو الكروس أوفر أيضا.

 

كيا سبورتاج 2024 هاي لاين للبيع بهذا السعر

تعتبر السيارة كيا سبورتاج، من اشهر سيارات الـ SUV التي تقدمها العلامة التجارية الكورية، عن فئة الطرازات الرياضية المتعددة الاستخدام، وتمكنت هذه النسخة من تحقيق شعبية كبيرة داخل اسواق السيارات المتنوعة، وخاصة السوق المصري.

 

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في مصر.. مواصفات وأسعار

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الخيارات المتنوعة، سواء من ناحية التصميمات الهيكلية، أو العلامات التجارية، أو من ناحية التقنيات الفنية، ومنها الطرازات التي تعتمد على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، بالاضافة إلى سعرها المناسب مقارنة ببعض السيارات الاخرى.

 

بـ65 ألف جنيه.. اركب أشهر سيارة في مصر

اكتسبت السيارة لادا 2107 شعبية كبيرة داخل السوق المصري، إلى جانب اصدارات العلامة التجارية الروسية، والتي اشتهرت بالاعتمادية والاداء القوي، بالاضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها بأسعار مناسبة، والسعر الاقتصادي للسيارة.

 

بدل البنزين.. هوندا ENS1 الكهربائية 2023.. اعرف سعرها

تقدم شركة هوندا اليابانية عددا كبيرا من سياراتها المتنوعة حول العالم، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الرياضية متعددة الاستخدام، وإلى جانب عنصر التصميم، تقدم ايضا باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، ومنها الطرازات التي تعتمد على الطاقة الكهربائية ومنها ENS1 موديل 2023.

 

سعر سوزوكي سياز 2023.. لمحبي "كسر الزيرو"

ظهرت السيارة سوزوكي سياز موديل 2023، للبيع على الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، حيث تباع السيارة تحت مفهوم "كسر الزيرو"، وبعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 5000 كيلومتر.

 

انفنتي تكشف عن أسعار Q50 الجديدة وأبرز مواصفاتها |صور

تواصل شركة انفنتي من تعزيز تواجدها داخل اسواق السيارات العالمية، بعد أن كشفت عن اسعار السيارة Q50 موديل 2024 الجديدة، إلى جانب عرض ابرز المواصفات الفنية لها منذ أن اعلنت عنها في وقت سابق، وتعد هذه النسخة من الطرازات القليلة التي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تشتهر العلامة التجارية بطرح باقة متنوعة من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام في اغلب الامر.

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