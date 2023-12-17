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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ65 ألف جنيه.. اركب أشهر سيارة في مصر

لادا 2107
لادا 2107

اكتسبت السيارة لادا 2107 شعبية كبيرة داخل السوق المصري، إلى جانب اصدارات العلامة التجارية الروسية، والتي اشتهرت بالاعتمادية والاداء القوي، بالاضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها بأسعار مناسبة، والسعر الاقتصادي للسيارة.

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وتعد السيارة لادا 2107 واحدة من الخيارات المطروحة امام الباحثين عن فرصة شراء سيارة مستعملة بسعر مناسب، حيث ظهرت احد هذه الطرازات للبيع على الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 150 الف كيلومتر، وانتمائها إلى موديلات 2007.

 لادا 2107 

وتأتي السيارة لادا 2107 موديل 2007 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بحالة الفبريكا من الداخل، مع تحديثات خارجية للهيكل الخارجي عدا الجزء الخاص بالسقف، بالاضافة إلى وجود بعض الكماليات منها زجاج كهربائي بالناحية الامامية ونظام صوتي ترفيهي، وسنتر لوك وانذار.

 لادا 2107 

وتعتمد السيارة لادا 2107 على اطارات بحالة متوسطة، ومقصورة داخلية جيدة، بالاضافة إلى ظهورها بقدمة حادة تضم مصابيح مربعة الشكل واشارات انتقال، إلى جانب صادم أمامي وخلفي باللون الاسود، مع محرك رباعي الاسطوانات 1600 سي سي، 4 سلندر، وناقل سرعات يدوي مانيوال.

 لادا 2107 

سعر لادا 2107 موديل 2007 

 

تباع السيارة لادا 2107 موديل 2007 والتي نتحدث عنها في هذا الوضوع، على احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال بسعر يبلغ 65 الف جنيه.

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