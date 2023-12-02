لادا جرانتا "أوتوماتيك" 2022 أعلى فئة .. بأفضل سعر في مصر

ظهرت السيارة لادا جرانتا للبيع عبر الانترنت، بواسطة أحد الصفحات الشهيرة في هذا المجال، بعد أن قطعت هذه النسخة مسافة إجمالية قدرها 49 الف كيلومترًا، وانتمائها إلى موديلات 2022، ضمن الفئة الأعلى تجهيزًا.

وتضم السيارة زجاج خلفي مظلل، مع نوافذ كهربائية التحكم أمامية وخلفية، ومكيف هواء يدوي، عجلة قيادة باور، فرش جلد، مدخل USB، بلوتوث، انذار مانع للسرقة، قفل مركزي للابواب "سنتر لوك"، ريموت كنترول، نظام صوتي ترفيهي.

لادا جرانتا

وتأتي السيارة لادا جرانتا 2022 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، مع طلاء باللون الاسود، ومرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات ضوئية، وحزمة من وسائل الحماية ومنها نظام فرامل ABS مانع للانغلاق، وسائد هوائية بعدد 2 AIRBAGS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

لادا جرانتا

وتستمد السيارة لادا جرانتا قوتها من محرك 1600 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يضخ قوة إجمالية قدرها 98 حصانا، و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 176 كيلومتر في الساعة، وتسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 13.1 ثانية، ولعل من ابرز مميزات هذه النسخة اعتمادها على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 4 نقلات.

لادا جرانتا

سعر لادا جرانتا "أوتوماتيك" 2022 اعلى فئة

تباع السيارة لادا جرانتا موديل 2022 اعلى فئة أوتوماتيك، والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بسعر 390 الف جنيه، وننصح دومًا باجراء خطوات الفحص الفني الجيد قبل اتمام عملية الشراء.