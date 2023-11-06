انكشفت أسعار انفينيتي QX55 موديل 2024 بالسعودية خلال الفترة الماضية ، حيث تنتمي انفنتي QX55 الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتنافس QX55 سيارات مثل بي ام دبليو X4 ، و مرسيدس GLC كوبيه ، و اودي Q3 ، و لكزس NX ، و فولفو XC40 .

مقصورة انفينيتي-كيو-اكس-55 موديل 2024

- محرك انفينيتي-كيو-اكس-55 موديل 2024 :

انفينيتي-كيو-اكس-55 موديل 2024

تسمد سيارة انفينيتي-كيو-اكس-55 موديل 2024 قوتها من محرك 4 سلندر سعه 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 268 حصان ، وعزم دورانها يصل الي 380 نيوتن/متر، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتعمل بنظام الدفع الرباعي للعجلات .

- مواصفات الأمان بـ انفينيتي-كيو-اكس-55 :

تحتوي سيارة انفينيتي-كيو-اكس-55 موديل 2024 علي العديد من مزايا الأمان والسلامة منها، نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام الكشف عن المشاة، وفرامل الطوارئ التلقائية ، وفرامل الطوارئ التلقائية الخلفية ، وشاشات النقاط العمياء ، ونظام التحذير من مغادرة المسار ، والعوارض العالية التلقائية .

بالإضافة الي احتوائها علي نظام تثبيت السرعة التكيفي، ومساعد التوجيه النشط لمغادرة المسار، وكاميرا ركن 360 درجة .

- مواصفات انفنتي QX55 :

انفينيتي-كيو-اكس-55 موديل 2024

زودت سيارة انفينيتي-كيو-اكس-55 موديل 2024 بالعديد من التكنولوجيات المتطورة منها جنوط مقاس 20 بوصه، ومصابيح أمامية LED ، وفتحة سقف كهربائية ، وباب خلفي كهربائي ، ودخول وبدء تشغيل بدون مفتاح ، وتنجيد جلدي ، ومقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائياً مدفأة ، ونظام تحكم بالمناخ ثنائي المنطقة ، ونظام صوتي بستة سماعات ، ونظام ترفيهي بشاشة تعمل باللمس، وشاشة علوية مقاس 8 بوصه، وشاشة سفلية مقاس 7 بوصه، ونظام Android Auto سلكي ، وApple CarPlay اللاسلكي .

- أسعار انفنتي QX55 بالسعودية :

الفئة الأولي من سيارة انفينيتي-كيو-اكس-55 موديل 2024 تباع بسعر 191.981 ألف ريال سعودي.

الفئة الثانية من سيارة انفينيتي-كيو-اكس-55 موديل 2024 تباع بسعر 210.543 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة انفينيتي-كيو-اكس-55 موديل 2024 تباع بسعر 223.856 ألف ريال سعودي .

