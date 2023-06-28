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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إنفينيتي تعزز إنتاجها من السيارات الكهربائية لزيادة المبيعات

صدى البلد

كانت أرقام مبيعات إنفينيتي في الولايات المتحدة في حالة هبوط منذ عام 2018،  بـ 5 مرات متتالية في المبيعات على أساس سنوي مقترنة بتضاؤل حصتها في السوق الأمريكية هي دليل على أن شركة صناعة السيارات اليابانية الفاخرة لا تدير الأمور بشكل صحيح. 

  إنفينيتي تعزز أنتاجها من السيارات الكهربائية بهدف تعزيز المبيعات 

علاوة على ذلك ، من 2018 إلى 2022 ، تقلصت مبيعات إنفينيتي بأكثر من الثلثين، وتكمن المشكلة الأكثر وضوحًا في تشكيلة إنفينيتي، ببساطة تعتبر منتجاتها أقل جاذبية مما كانت عليه في ذروة إنفينيتي في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ومنتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

  إنفينيتي تعزز أنتاجها من السيارات الكهربائية بهدف تعزيز المبيعات 

في عام 2023 ، تقدم إنفينيتي صفر سيارات كهربائية وليس خيارًا هجينًا واحدًا، قدمت الشركة إصداراً هجينًا من Q50 و Q70لفترة قصيرة، وعلى الرغم من إزالتها من التشكيلة لعام 2019، لم تعد منتجات إنفينيتي تتمتع بنفس الجاذبية بعد الآن.

 

في عصر تكون فيه سيارة الركاب الأكثر مبيعًا هي Tesla Model Y، سيكون من المنطقي أن يحذو الآخرون حذوها بإدخالات مماثلة، تقوم نيسان الشركة الأم لإنفينيتي ببناء اريا، التي تم بيع 2860 نسخة منها في السوق الأمريكية في الربع الأول من عام 2023 ، على الرغم من صعوبات الإنتاج. 

  إنفينيتي تعزز أتناجها من السيارات الكهربائية بهدف تعزيز المبيعات 

كان هذا أعلى من ( QX50 2،330 مبيعات) و ( QX60 1،365 مبيعات) بشكل فردي ولكن أقل بكثير من QX60المكون من ثلاثة صفوف (7139 مبيعات)، ولكن عند مواجهة تسلا ، كان هناك عدد مذهل من التسجيلات من طراز Y الأمريكي الذي وصل الى 127,541 سيارة في الربع الأول من عام 2023.

 

وفقًا لتقرير صادر عن أوتوموتيف نيوز، لاحظت إنفينيتي ووكلائها اتجاهات السوق هذه بوضوح، وفي حين أن إنفينيتي ملتزمة بدرجة من الكهرباء ، فإنها لن تتحول سريعًا الى انتاج السيارات الكهربائية وستنتظر حتى عام 2026.

 

تهدف منتجات إنفينيتي الكهربائية إلى وضع معيار جديد للعلامة التجارية مع الإنتاج المقرر لمصنع كانتون ، ميسيسيبي ، تمتلك الشركة سيارتين معروفين قيد العمل حالياً، أول ما سيتم إطلاقه سيكون سيارة سيدان رياضية كهربائية تهدف إلى نقل إرث Q70سيدان الفاخرة في حزمة كهربائية، ستكون منافسة لسيارة Tesla Model S.

 

Tesla Model S Tesla Model S QX50 Tesla Model Y

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