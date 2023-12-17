بدل البنزين.. هوندا ENS1 الكهربائية 2023.. اعرف سعرها

تقدم شركة هوندا اليابانية عددا كبيرا من سياراتها المتنوعة حول العالم، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الرياضية متعددة الاستخدام، وإلى جانب عنصر التصميم، تقدم ايضا باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، ومنها الطرازات التي تعتمد على الطاقة الكهربائية ومنها ENS1 موديل 2023.

هوندا ENS1 موديل 2023

وظهرت السيارة هوندا ENS1 موديل 2023 للبيع على الانترنت، بواسطة احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، وهي بحالة الزيرو وباطلالة الفبريكا بالكامل داخليًا وخارجيًا، مع باقة من التجهيزات الداخلية، وتصميم خارجي عصري.

هوندا ENS1 موديل 2023

تأتي السيارة هوندا ENS1 موديل 2023 بتصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، مع ارتكازها على 4 جنوط رياضية ذات تصميم هندسي مكون من 6 اضلاع، بالاضافة إلى سبولير مثبت اعلى ناحية الزجاج، ومقدمة ذات مصابيح حادة الشكل، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية.

هوندا ENS1 موديل 2023

وتضم السيارة هوندا ENS1 موديل 2023 عدد من تجهيزات الحماية ومنها مكابح عالية الاداء، وادوات مساعدة لقائد المركبة مثل اختيار وضعية القيادة، ومثبت سرعة، ووسائد هوائية للحماية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من اوامر التحكم، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس كبيرة الحجم ومثبتة بشكل افقي، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

هوندا ENS1 موديل 2023

وتعتمد هوندا ENS1 على فرامل يد كهربائية، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، ومكيف هواء أوتوماتيك، ونظام صوتي ترفيهي، مع مدخل AUX وUSB، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، إلى جانب باقة من وسائل التحكم والرفاهية.

هوندا ENS1 موديل 2023

سعر السيارة هوندا ENS1 موديل 2023

ظهرت السيارة هوندا ENS1 موديل 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بسعر مليون و280 الف جنيه.