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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

انفنتي تكشف عن أسعار Q50 الجديدة وأبرز مواصفاتها |صور

انفنتي Q50 موديل
انفنتي Q50 موديل 2024

تواصل شركة انفنتي من تعزيز تواجدها داخل اسواق السيارات العالمية، بعد أن كشفت عن اسعار السيارة Q50 موديل 2024 الجديدة، إلى جانب عرض ابرز المواصفات الفنية لها منذ أن اعلنت عنها في وقت سابق، وتعد هذه النسخة من الطرازات القليلة التي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تشتهر العلامة التجارية بطرح باقة متنوعة من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام في اغلب الامر.

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 يقدم موقع "صدى البلد" السعر العالمي للسيارة انفنتي Q50 موديل 2024 الجديدة، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية لها.

 انفنتي Q50 موديل 2024

تجهيزات ومواصفات السيارة انفنتي Q50 موديل 2024

 

تضم السيارة انفنتي Q50 موديل 2024 نظام ترفيهي مكون من 16 مكبر صوتي من طراز BOSE، وشاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات Android Auto و Apple CarPlay، بالاضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف يدعم الكثير من اوامر التحكم والمساعدة، ومثبت سرعة، ومرايات كهربائية جانبية مع سخانات، وفتحة سقف كهربائية.

 انفنتي Q50 موديل 2024

وتحتوي السيارة انفنتي Q50 موديل 2024 على برنامج التحذير عند مغادرة المسار، حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا 360 درجة، فرامل الطوارئ التلقائية، وامكانية تشغيل السيارة بدون مفتاح، مع بصمة دخول، وقفل مركزي، ومقاعد من الجلد قابلة للتدفئة والتبريد.

 انفنتي Q50 موديل 2024

تضم السيارة انفنتي Q50 موديل 2024 محرك سداسي الاسطوانات طراز V6 سعة 3000 سي سي مزدوج التيربو، يستطيع ضخ قوة اجمالية قدرها 300 حصان وعزم اقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن متر، بينما تأتي الفئة عالية التجهيزات بمحرك اخر يضخ قوة قدرها 400 حصان مع عزم اقصى للدوران يبلغ 475 نيوتن متر.

 انفنتي Q50 موديل 2024

اسعار انفنتي Q50 موديل 2024 الجديدة عالميًا 

 

تقدم سيارة انفنتي Q50 فئة Luxe بسعر يبدأ من 44.200 دولار أمريكي، بينما يبلغ سعر الفئة Sensory من انفنتي Q50 نحو 49.900 دولار أمريكي، ويبدأ سعر الفئة Red Sport 400 من 58.050 دولار أمريكي.

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