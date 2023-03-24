سعر انفينيتي كيو 60 موديل 2023 في السعودية| صور

تعتبر العلامة التجارية اليابانية انفينيتي قسم السيارات الفاخرة لدى شركة نيسان اليابانية الشهيرة، والتي تتميز بإصدارتها الأنيقة والمميزة، وتعتبر 60 موديل 2023 أحد أشهر سيارتها وأكثرها شعبية في السعودية.

انفينيتي كيو 60 موديل 2023

محرك انفينيتي كيو 60 موديل 2023

جاءت السيارة انفينيتي كيو 60 موديل 2023 بمحرك بسعة 3000 سي سي، سداسي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 300 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك.

وتصل السرعة القصوى للسيارة انفينيتي كيو 60 موديل 2023 الى 250 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.8 ثوان.

انفينيتي كيو 60 موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة انفينيتي كيو 60 موديل 2023

الطول الكلي: 4.690 متر

العرض الكلي: 2.052 متر

الارتفاع الكلي: 1.395 متر

قاعدة العجلات: 2.850 متر

سعة صندوق السيارة: 246 لتر

سعة خزان الوقود: 76 لتر

انفينيتي كيو 60 موديل 2023

تجهيزات الأمن والسلامة في السيارة انفينيتي كيو 60 موديل 2023

عرض مراقبة ضغط الإطارات

التحكم في الجر

إنذار لمنع السرقة

التحكم الديناميكي في الثبات

توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD

نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS

وسائد هوائية

أجهزة استشعار الاصطفاف

توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD

نظام المساعدة على تسلق التلال

كاشف النقطة العمياء

انفينيتي كيو 60 موديل 2023

أسعار انفينيتي كيو 60 موديل 2023