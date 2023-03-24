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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر انفينيتي كيو 60 موديل 2023 في السعودية| صور

انفينيتي كيو 60
انفينيتي كيو 60 موديل 2023

تعتبر العلامة التجارية اليابانية انفينيتي قسم السيارات الفاخرة لدى شركة نيسان اليابانية الشهيرة، والتي تتميز بإصدارتها الأنيقة والمميزة، وتعتبر 60 موديل 2023 أحد أشهر سيارتها وأكثرها شعبية في السعودية.

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 انفينيتي كيو 60 موديل 2023

محرك انفينيتي كيو 60 موديل 2023

جاءت السيارة انفينيتي كيو 60 موديل 2023 بمحرك بسعة 3000 سي سي، سداسي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 300 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك.

 

وتصل السرعة القصوى للسيارة انفينيتي كيو 60 موديل 2023 الى 250 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.8 ثوان.

 انفينيتي كيو 60 موديل 2023

 قياسات وأبعاد السيارة انفينيتي كيو 60 موديل 2023

  • الطول الكلي: 4.690 متر
  • العرض الكلي: 2.052 متر
  • الارتفاع الكلي: 1.395 متر
  • قاعدة العجلات: 2.850 متر
  • سعة صندوق السيارة: 246 لتر
  • سعة خزان الوقود: 76 لتر
 انفينيتي كيو 60 موديل 2023

تجهيزات الأمن والسلامة في السيارة انفينيتي كيو 60 موديل 2023

  • عرض مراقبة ضغط الإطارات
  • التحكم في الجر
  • إنذار لمنع السرقة
  • التحكم الديناميكي في الثبات
  • توزيع قوة الفرملة الكترونيا  EBD
  • نظام الفرامل المانعة للانغلاق  ABS
  • وسائد هوائية
  • أجهزة استشعار الاصطفاف
  • توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD
  • نظام المساعدة على تسلق التلال
  • كاشف النقطة العمياء
 انفينيتي كيو 60 موديل 2023

أسعار انفينيتي كيو 60 موديل 2023

  • انفينيتي كيو 60 موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 215,900 ريال
  • انفينيتي كيو 60 موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 219,900 ريال
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