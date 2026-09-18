القائمة الأولى لتشافي.. استبعاد ديباي من منتخب هولندا في دوري الأمم

قرر الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لمنتخب هولندا، اليوم الجمعة، استبعاد ممفيس ديباي، من قائمة الطواحين المشاركة في بطولة دوري الأمم الأوروبية، فيما شهدت القائمة استدعاء مارك فان بوميل لأول مرة.

وسجل ديباي – البالغ من العمر 32 عامًا، والذي يلعب حاليًا لنادي كورينثيانز البرازيلي، 55 هدفًا خلال 112 مباراة دولية.

وقد لفت روبن فان بوميل – البالغ من العمر 22 عامًا - وهو جناح أيسر يلعب لفريق آيندهوفن، الأنظار هذا الموسم بتسجيله هدفين وصناعته لهدفين آخرين بعد تعافيه من إصابة طويلة في الركبة؛ علمًا بأن والده مارك يشغل منصب المدير الفني للمنتخب البلجيكي.

كما استدعى تشافي لاعب خط الوسط الموهوب جيفاي زيكيل (22 عامًا)، الذي سجل خمسة أهداف في ست مباريات بالدوري الهولندي الممتاز (إيريديفيسي) مع فريق فينورد هذا الموسم.

وصرح نجم برشلونة السابق -الذي تولى تدريب المنتخب الهولندي عقب رحيل رونالد كومان إثر مشاركة مخيبة للآمال في كأس العالم- بأن القائمة المكونة من 26 لاعباً تمنحه مرونة خلال المباريات الأربع المقبلة وفرصة لتقييم خياراته.

وقال في بيان له: "بالنسبة لي كمدرب، من المهم أيضًا مراقبتهم عن كثب والتعرف عليهم بشكل أفضل خلال الأسابيع القادمة، حيث سنعمل معًا بشكل مكثف للمرة الأولى".

وخلال مراسم تقديمه الشهر الماضي، أعرب تشافي عن رغبته في بناء فريق قادر على "السيطرة على مجريات اللعب والمبادرة بالكرة".

وقبل توليه تدريب المنتخب الهولندي، كان تشافي (46 عامًا) بلا عمل منذ رحيله عن تدريب برشلونة في مايو 2024، وكان كومان قد غادر منصبه بعد كأس العالم، إذ خسر المنتخب الهولندي بركلات الترجيح أمام المغرب في دور الـ32، وواجه انتقادات بسبب افتقاره للطموح الهجومي.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الهولندي نظيره الألماني في أمستردام يوم 24 سبتمبر، ثم يلتقي بصربيا في بلغراد بعد ثلاثة أيام، وبعد ذلك، يسافر الفريق إلى سالونيك لمواجهة اليونان في الأول من أكتوبر، قبل أن يستضيف صربيا في آيندهوفن يوم 4 أكتوبر.

وجاءت قائمة هولندا كالتالي:

حراسة المرمى: بارت فيربروجن (برايتون)، مارك فليكين (باير ليفركوزن)، روبن روفس (سندرلاند).

خط الدفاع: ناثان آكي (فنربخشة)، فيرجيل فان ديك (ليفربول)، دينزل دومفريز (ريال مدريد)، جيريمي فريمبونج (ليفربول)، لوتشاريل جيرترويدا (آيندهوفن)، جورين تيمبر (أرسنال)، جوريل هاتو (تشيلسي)، جان بول فان هيكي (توتنهام هوتسبير)، ميكي فان دي فين (توتنهام).

خط الوسط: رايان جرافنبرتش (ليفربول)، تيون كوبمينيرز (يوفنتوس)، تيجاني ريندرز (القادسية)، كينيث تايلور (لاتسيو)، كوينتن تيمبر (كريستال بالاس)، جوي فيرمان (بوروسيا دورتموند)، جيفاي زيشيل (فينورد).

خط الهجوم: برايان بروبي (سندرلاند)، روبن فان بوميل (إيندهوفن)، كودي جاكبو (ليفربول)، جاستن كلويفرت (بورنموث)، نوا لانج (نابولي)، دونييل مالين (روما)، كريسينسيو سمرفيل (الهلال).