كشف طبي للاعبي منتخب الكرة الشاطئية.. وعبد الرازق يقود المران التكتيكي

خضع لاعبو منتخب الكرة الشاطئية، للكشف الطبي عصر اليوم، الجمعة، تحت إشراف طبيب الفريق، الدكتور محمد أكمل، من أجل الوقوف على صحة وسلامة اللاعبين، قبل انطلاق المنافسات الرسمية، بداية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقررة إقامتها في السنغال، والمؤهلة لكأس العالم في البرازيل العام القادم.

وحرص طبيب المنتخب على عمل القياسات البدنية والفحوص الطبية على القلب وإجراء إيكو ورسم قلب والتحاليل الطبية اللازمة، لضمان سلامة اللاعبين، ومدى جاهزيتهم للمباريات.

مران تكتيكي

وخاض المنتخب مساء اليوم، الجمعة، مراناً تكتيكياً، تحت قيادة المدير الفني، أحمد عبدالرازق لتحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية، من أجل العمل بها في اللقاءات الرسمية، خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم في السنغال نوفمبر المقبل.

وقام المدير الفني بعمل تقسيمات بين أكثر من فريق، وذلك للوقوف على حالة اللاعبين الفنية والبدنية، خلال المعسكر، الذي بدأ مساء أمس الخميس وينتهي يوم الثلاثاء المقبل.