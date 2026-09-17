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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق معسكر منتخب الكرة الشاطئية.. وعبد الرازق يقود مراناً لرفع معدلات اللياقة البدنية

المدير الفني أحمد عبد الرازق
المدير الفني أحمد عبد الرازق
إسلام مقلد

انطلق اليوم الخميس معسكر منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية في مدينة الإسكندرية تحت قيادة المدير الفني أحمد عبد الرازق وبمشاركة 20 لاعباً خلال الفترة من 17 سبتمبر الحالي وحتى 22 من نفس الشهر في إطار الاستعداد لتصفيات التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة إقامتها في السنغال والمؤهلة لكأس العالم في البرازيل 2027 .

ويخوض منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية مراناً مساء اليوم على ملعب شاطئ مصطفى كامل وسوف يستغرق المران عدة فقرات أبرزها رفع المعدلات البدنية مع التركيز على القوة الانفجارية والقوة المميزة بالسرعة وتطوير النواحي المهارية لبعض اللاعبين وتحفيظهم طرق اللعب المختلفة التى سيلعب بها الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ثقة كبيرة

وأكد المدير الفني لمنتخب مصر بأن الجهاز الفني واللاعبين لديهم ثقة كبيرة في التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالسنغال أملاً في التأهل للمونديال في البرازيل.

الالتزام والجدية

وقال عبد الرازق إن الالتزام والجدية هو شعار المرحلة الحالية للمنتخب قبل مواجهة الفائز من أنجولا وموريشيوس أول شهر أكتوبر المقبل ذهاباً وإياباً لحسم بطاقة التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية في شهر نوفمبر المقبل بالسنغال.

منتخب مصر كرة القدم الشاطئية بطولة كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية

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