منتخب مصر للكرة الشاطئية يحدد موعد انطلاق معسكر الإسكندرية

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، بقيادة أحمد عبد الرازق، موعد انطلاق المعسكر، في إطار الاستعداد لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية.

ومن المقرر أن يبدأ معسكر المنتخب يوم 17 سبتمبر الجاري بمحافظة الإسكندرية، ويستمر لمدة 5 أيام حتى 21 من الشهر نفسه، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل خوض الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

منتخب مصر يستعد لمواجهتي السعودية وديًا

وعقب انتهاء معسكر الإسكندرية، تعود بعثة المنتخب إلى القاهرة، قبل الاستعداد للسفر إلى المملكة العربية السعودية، لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب السعودي.

ويأتي خوض المباراتين الوديتين ضمن خطة الجهاز الفني لرفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، إلى جانب منح الجهاز فرصة للوقوف على مستوى العناصر التي سيتم الاعتماد عليها خلال التصفيات الأفريقية.

مصر تواجه الفائز من موريشيوس وأنجولا

وكانت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في مواجهة الفائز من مباراة منتخبي موريشيوس وأنجولا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين المنتخب المصري والفائز من مواجهة موريشيوس وأنجولا خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر المقبل، بينما تقام مباراة الإياب خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر.

اعتماد الجهاز الفني لمنتخب الكرة الشاطئية

واعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، والذي سيتولى قيادة الفراعنة خلال مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وجاء اعتماد الجهاز الفني بناءً على توصية وترشيح شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد، وذلك بعد مراجعة السير الذاتية والرخص التدريبية للمدربين المرشحين، بما يتماشى مع المعايير الفنية المعتمدة من جانب الاتحاد.

ويضم الجهاز الفني كلًا من أحمد عبد الرازق مديرًا فنيًا، ومصطفى سمير مدربًا، وياسر عبد الخالق مدربًا لحراس المرمى.

ويأمل الجهاز الفني في تحقيق بداية قوية خلال مشوار التصفيات، وقيادة المنتخب نحو حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية