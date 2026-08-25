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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجهاز الفني للكرة الشاطئية يعلن قائمة المنتخب استعدادًا لتصفيات الأمم الإفريقية

منتخب مصر للكرة الشاطئية
منتخب مصر للكرة الشاطئية
أ ش أ

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة أحمد عبد الرازق، قائمة المنتخب لخوض المعسكر الإعدادي المقرر إقامته خلال الفترة من 26 أغسطس الحالي إلى 4 سبتمبر المقبل.

ويستعد منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية.

وضمت قائمة المنتخب الوطني كل من، "عبد العزيز الصباح، إبراهيم حسن، محمد سيد، مصطفى عبده، محمد فوزي في حراسة المرمى، وحسان محمد، هيثم عاطف، مصطفى أحمد، أحمد شحات، عبدالقادر قدورة، كريم سيد، محمد عبدالنبي، عبدالرحمن شافعي، إسماعيل بهجت، حسام سلامة "باولو"، أحمد تمساح، عبد الرحمن عبد العاطي، الحسيني طه، مصطفى علي، محمد سيد صنارة ، عبدالرحمن حميدو، كريم شحاتة".

الجهاز الفني منتخب مصر للكرة الشاطئية قائمة المنتخب

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