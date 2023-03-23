سعر مرسيدس E-CLASS موديل 2023 كوبيه في السعودية| صور

تقدم العلامة التجارية الألمانية مرسيدس بينز باقة من أقوى السيارات الرياضية الفارهة في السوق السعودي، يأتي على رأسها سيارة E-CLASS موديل 2023 كوبيه، وتتميز بتصميمها الشبابي العصري، بالإضافة لمحرك 2000 سي سي قوي.

مرسيدس E-CLASS موديل 2023

مواصفات السيارة مرسيدس E-CLASS موديل 2023

جاءت السيارة مرسيدس E-CLASS موديل 2023 كوبيه بمحرك بسعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 258 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 370 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك.

وتصل سرعتها القصوى للسيارة مرسيدس E-CLASS موديل 2023 الى 250 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.9 ثوان.

قياسات وأبعاد السيارة مرسيدس E-CLASS موديل 2023

الطول الكلي: 4.686 متر.

العرض الكلي: 1.810 متر.

الارتفاع الكلي: 1.405 متر.

قاعدة العجلات: 2.840 متر.

سعة صندوق السيارة: 400 لترات.

سعة خزان الوقود: 66 لترا.

مرسيدس E-CLASS موديل 2023

تجهيزات الأمن والسلامة

نظام الفرامل المانعة للانغلاق

وسائد هوائية

إنذار لمنع السرقة

توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD

قفل الباب التلقائي

التحكم الديناميكي للثبات

نظام المساعدة على تسلق التلال

محدد السرعة

التحكم في الجر

عرض مراقبة ضغط الإطارات

مساعد الفرامل BA

مرسيدس E-CLASS موديل 2023

أسعار مرسيدس E-CLASS موديل 2023

مرسيدس E-CLASS موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 311,947 ريال

مرسيدس E-CLASS موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 346,012 ريال