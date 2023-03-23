سعر مرسيدس E-CLASS موديل 2023 كوبيه في السعودية| صور

تقدم العلامة التجارية الألمانية مرسيدس بينز باقة من أقوى السيارات الرياضية الفارهة في السوق السعودي، يأتي على رأسها سيارة E-CLASS موديل 2023 كوبيه، وتتميز بتصميمها الشبابي العصري، بالإضافة لمحرك 2000 سي سي قوي.
مواصفات السيارة مرسيدس E-CLASS موديل 2023
جاءت السيارة مرسيدس E-CLASS موديل 2023 كوبيه بمحرك بسعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 258 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 370 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك.
وتصل سرعتها القصوى للسيارة مرسيدس E-CLASS موديل 2023 الى 250 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.9 ثوان.
قياسات وأبعاد السيارة مرسيدس E-CLASS موديل 2023
- الطول الكلي: 4.686 متر.
- العرض الكلي: 1.810 متر.
- الارتفاع الكلي: 1.405 متر.
- قاعدة العجلات: 2.840 متر.
- سعة صندوق السيارة: 400 لترات.
- سعة خزان الوقود: 66 لترا.
تجهيزات الأمن والسلامة
- نظام الفرامل المانعة للانغلاق
- وسائد هوائية
- إنذار لمنع السرقة
- توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD
- قفل الباب التلقائي
- التحكم الديناميكي للثبات
- نظام المساعدة على تسلق التلال
- محدد السرعة
- التحكم في الجر
- عرض مراقبة ضغط الإطارات
- مساعد الفرامل BA
أسعار مرسيدس E-CLASS موديل 2023
مرسيدس E-CLASS موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 311,947 ريال
مرسيدس E-CLASS موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 346,012 ريال