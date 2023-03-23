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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر مرسيدس E-CLASS موديل 2023 كوبيه في السعودية| صور

مرسيدس E-CLASS موديل
مرسيدس E-CLASS موديل 2023

تقدم العلامة التجارية الألمانية مرسيدس بينز باقة من أقوى السيارات الرياضية الفارهة في السوق السعودي، يأتي على رأسها سيارة E-CLASS  موديل 2023 كوبيه، وتتميز بتصميمها الشبابي العصري، بالإضافة لمحرك 2000 سي سي قوي.

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مرسيدس E-CLASS موديل 2023

مواصفات السيارة مرسيدس E-CLASS موديل 2023

جاءت السيارة مرسيدس E-CLASS موديل 2023 كوبيه بمحرك بسعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 258 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 370 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك.

 

وتصل سرعتها القصوى للسيارة مرسيدس E-CLASS موديل 2023 الى 250 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.9 ثوان.

 

 قياسات وأبعاد السيارة مرسيدس E-CLASS موديل 2023

  • الطول الكلي: 4.686 متر.
  • العرض الكلي: 1.810 متر.
  • الارتفاع الكلي: 1.405 متر.
  • قاعدة العجلات: 2.840 متر.
  • سعة صندوق السيارة: 400 لترات.
  • سعة خزان الوقود: 66 لترا.
مرسيدس E-CLASS موديل 2023

تجهيزات الأمن والسلامة

  • نظام الفرامل المانعة للانغلاق
  • وسائد هوائية
  • إنذار لمنع السرقة
  • توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD
  • قفل الباب التلقائي
  • التحكم الديناميكي للثبات
  • نظام المساعدة على تسلق التلال
  • محدد السرعة
  • التحكم في الجر
  • عرض مراقبة ضغط الإطارات
  • مساعد الفرامل BA
مرسيدس E-CLASS موديل 2023

أسعار مرسيدس E-CLASS موديل 2023

مرسيدس E-CLASS موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 311,947 ريال

مرسيدس E-CLASS موديل 2023 الفئة الثانية   بسعر 346,012 ريال

مرسيدس E-Class مرسيدس E-Class كوبية السعودية

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