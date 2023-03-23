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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جينيسيس تكثف جهود تطوير سيارات فارهة عالية الأداء| صور

صدى البلد

ستقود العلامة التجارية الفاخرة جينيسيس التطوير المستمر لمحركات مجموعة هيونداي عالية الأداء ، مما يشير إلى أن هناك إصدارات أسرع من سياراتها قيد التطوير حيث تسعى لترسيخ مكانتها كمنافس لـ أودي و BMW ومرسيدس وربما تؤكد بشكل أكبر على إمكانات إنتاج سيارتها X.

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وتأكيدًا على أن جينيسيس ستقود تطوير محرك احتراق عالي الطاقة ، قال مارك تشوي ، رئيس قسم التخطيط في جينيسيس: "كمجموعة ، نحن نبحث في أكثر الطرق فعالية لتطوير محركات الاحتراق مع اقترابنا من العصر الكهربائي ، ولكن من الواضح أننا نريد أن نكون متميزين، ولا يمكننا أن ننقل فقط من العلامات التجارية الشقيقة مثل هيونداي وكيا.

أضاف تشوي "نريد فصل أنفسنا من ناحية الأداء العالي، نحن لا نحرص على علامة تجارية فرعية عالية الأداء أو أي شيء من هذا القبيل ، لكننا نتحدث عن تطوير مجموعات نقل حركة "سهلة" تعطي قوة كافية لتكون ممتعة في جميع الظروف، والتي ترضي تجربة الرفاهية ".

من خلال تسليط الضوء على مجموعة مفاهيم X Coupé و Convertible و Speedium المذهلة ، أضاف تشوي: لقد تلقينا تعليقات رائعة ، ونحن نتطلع إلى المزيد، تتمثل الخطوات التالية في تحديد ما إذا كان ذلك ممكنًا أولاً ثم يكون ممكنًا ".

وفي حديثه عن الجدوى، قال رئيس قسم التصميم Sangyup Lee، الذي تحدث عن رغبته في إطلاق سيارة هالة كوبيه: "ليس من السهل صنع الأشكال المتدفقة التي نريدها للسيارات في الإنتاج ، خاصة حول العمود Aو B، هذه تفاصيل هندسية صعبة نحتاج إلى إتقانها قبل أن نتمكن من المضي قدمًا".

التزمت جينيسيس بإطلاق سيارات كهربائية جديدة فقط اعتبارًا من عام 2025 ، مما أدى إلى إنشاء مجموعة مكونة من ست سيارات على الأقل بعد ذلك، وستستمر في تقديم السيارات الحالية التي تعمل بمحركات الاحتراق، والتخلص منها تدريجيًا فقط وفقًا للوائح المحلية المختلفة حتى عام 2030 ، عندما تصبح كهربائية بالكامل وقد تعهدت بأن تكون محايدة للكربون كشركة بحلول عام 2035.

جينيسيس فارهة BMW مرسيدس أودي

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