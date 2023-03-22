للموظفين.. فولكس فاجن بولو مستعملة بسعر مناسب| تفاصيل

يبحث العديد من المواطنين محدودي الدخل عن شراء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة كبديل عن شراء السيارات الجديدة بالسوق المصري، وتعتبر السيارة فولكس فاجن بولو أحد أبرز الإصدارات المستعملة.

فولكس فاجن بولو موديل 1999

وارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية مثل أزمة نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً، بالإضافة لنقص قطع الغيار.

فولكس فاجن بولو موديل 1999

مواصفات السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999

وتتوافر السيارة فولكس فاجن بولو بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 75 حصانا، مقترن بناقل حركة من 4 سرعات اوتوماتيك أو ناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات.

تأتي السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999 مع سرعة قصوى تصل إلى 171 كيلومتر/ساعة، و يمكنها التسارع من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 15.2 ثانية فقط.

تتوفر السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999 فبريقة من الداخل وصالون جديد من الداخل، وبلغت قراءة العداد نحو 90 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

فولكس فاجن بولو موديل 1999

سعر السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999 في سوق المستعمل

تبدأ أسعار السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 100 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.