نائب الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية تكثيف التحرك الدولي والدور الأوروبي لدعم حقوق الفلسطينيين

أكد نائب رئيس فلسطين حسين الشيخ، أهمية تكثيف التحرك الدولي، والدور الأوروبي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية له، وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

واستعرض الشيخ - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم / الأحد / خلال لقائه وفدا أوروبيا رفيع المستوى - آخر المستجدات السياسية والميدانية في فلسطين، والتطورات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، فضلا عن التحركات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وناقش الشيخ تصاعد اعتداءات المستعمرين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والاعتداءات التي تستهدف المتضامنين الأجانب، مؤكدا ضرورة توفير الحماية لشعبنا، ومحاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات.

كما تناول اللقاء الأوضاع في قطاع غزة، واستمرار احتجاز أموال المقاصة، والجهود الدولية المطلوبة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، إلى جانب أهمية تهيئة الظروف السياسية والميدانية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وضمان مشاركة أبناء الشعب الفلسطيني في أماكن تواجدهم كافة.

شيم / س ص ز /ن ه ل

أ ش أ