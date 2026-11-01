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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اشتباكات شرق تل أبيب.. قنابل صوتية وإصابة متظاهر حريدي وسط احتجاجات ضد التجنيد

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

شهدت منطقة كريات أونو شرق تل أبيب، اليوم، حالة من التوتر والفوضى، بعدما اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومئات المتظاهرين من اليهود الحريديم، الذين احتشدوا أمام مكتب تجنيد تل هاشومير احتجاجاً على تجنيد أفراد من مجتمعهم في مناصب الدعم القتالي بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة “هآرتس” ووسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة استخدمت قنابل صوت لتفريق المحتجين وإبعادهم عن بوابات القاعدة، ما أسفر عن إصابة أحد المتظاهرين، وسط تصاعد المواجهات في محيط مكتب التجنيد.

هتافات غاضبة ومواجهات مع الشرطة


وردد المتظاهرون هتافات وصفوا فيها أفراد الشرطة بـ«النازيين» و«الإرهابيين»، كما حاول بعض المحتجين منع دخول المجندين إلى مكتب التجنيد، وسط اتهامات بترهيب المرشحين الذين وصلوا إلى المكان.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن المظاهرة غير قانونية، مؤكدة أنها لن تسمح باستمرار أعمال الشغب أو الإخلال بالنظام العام، ودَفعت بتعزيزات أمنية إلى المنطقة لإخلاء محيط القاعدة.

إغلاق طرق وتعطيل حركة المرور


وامتدت تداعيات الاحتجاجات إلى حركة المرور، حيث أعلنت الشرطة إغلاق شارع يعقوب دوري في كريات أونو بالاتجاهين، ودعت السائقين إلى تجنب المنطقة واستخدام طرق بديلة لحين انتهاء الاضطرابات.

أزمة تجنيد الحريديم تتصاعد


وتأتي هذه المواجهات في ظل استمرار الخلاف داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن تجنيد اليهود الحريديم، الذين يعارض قطاع واسع منهم الخدمة العسكرية لأسباب دينية واجتماعية.

وتكشف الاحتجاجات عن استمرار الانقسام الداخلي في إسرائيل حول ملف التجنيد، خاصة مع تصاعد الضغوط الرامية إلى توسيع مشاركة الحريديم في الخدمة العسكرية.

منطقة كريات أونو شرق تل أبيب الشرطة الإسرائيلية اليهود الحريديم تجنيد اليهود الحريديم جيش الاحتلال الإسرائيلي

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