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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارة رياضية تقدمها شيري في مصر

شيري تيجو 3 موديل
شيري تيجو 3 موديل 2024

تعد النسخة تيجو 3 هي أرخص سيارة تقدمها العلامة التجارية الصينية في مصر، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام من طرازات الـ SUV، ضمن موديلات 2024، والتي يتم طرحها بالسوق المحلي عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات.

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شيري تيجو 3 موديل 2024

ابعاد السيارة شيري تيجو 3 

 

  • ارتفاع السيارة 1651 مم.
  • طول السيارة الكلي 4419 مم.
  • العرض الكلي 1765 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض 190 مم.
شيري تيجو 3 موديل 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة شيري تيجو 3 

 

  • مكيف هواء.
  • شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة 8 بوصة.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل.
  • مرايات جانبية كهربائية.
  • مقاعد خلفية قابلة للطي.
  • نوافذ كهربائية للاربعة ابواب.
  • قفل مركزي وريموت للتحكم.
  • عدد 4 مكبرات صوتية.
  • مصابي LED.
  • كاميرا خلفية.
  • فتحة سقف كهربائية التحكم.
  • حساسات ركن.
شيري تيجو 3 موديل 2024
  • مثبت سرعة.
  • فرامل المانعة للانغلاق ABS.
  • توزيع إلكترونى للفرامل EBD.
  • وسائد هوائية.
  • أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX.
  • نظام إيموبليزر ضد السرقة.
  • محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي.
  • قوة 125 حصان و160 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك CVT.
  • جر أمامي للعجلات.
  • استهلاك وقود بنسبة 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.
شيري تيجو 3 موديل 2024

سعر شيري تيجو 3 موديل 2024 الرسمي في مصر 

 

تقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 765 الف جنيه.

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