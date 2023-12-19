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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأفضل سعر .. شيري تيجو 3 "كسر زيرو" موديل 2023

شيري تيجو 3
شيري تيجو 3

تباع السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023، تحت حالة "كسر الزيرو" بعد ان ظهرت على الانترنت، بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 3600 كيلومتر، واحتفاظها بحالة الفبريكا بالكامل سواء داخليًا أو خارجيًا.

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وتأتي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بنسخة كاملة التجهيزات تضم، فتحة سقف كهربائية، سنتر لوك، ريموت تحكم، انذار مانع للسرقة، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، حساسات ركن خلفية، كاميرا، مرايات جانبية كهربائية، ونوافذ كهربائية التحكم ايضا.

شيري تيجو 3 

وتضم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 نظام صوتي ترفيهي، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من اوامر التحكم، وشاشة ملونة تعمل باللمس، بالاضافة إلى جنوط رياضية، ومثبت سرعة، ووسائد هوائية للحماية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

شيري تيجو 3 

وتستمد شيري تيجو 3 موديل 2023 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، مع قوة اجمالية قدرها 125 حصان، و160 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كم/س، وناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة CVT بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

شيري تيجو 3 

بأفضل سعر .. شيري تيجو 3 "كسر زيرو" موديل 2023

 

ظهرت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 للبيع على الانترنت تحت مسمى كسر الزيرو، بسعر 780 الف جنيه، بينما يقدر السعر الرسمي للسيارة تحت موديلات 2024 بـ 765 الف جنيه، وقد يصل السعر السوقي لها عند الاستلام إلى 890 الف جنيه.

شيري تيجو 3 
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