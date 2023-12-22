أخبار السيارات| بـ 140 ألف جنيه أشهر سيارة سيدان كورية.. أسعار كيا سبورتاج ونيسان صني الجديدة.. وما هي أرخص سيارة تقدمها بيستون؟

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

شهدت أسعار السيارة نيسان صني موديل 2024، حزمة من الزيادات السعرية الجديدة، شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، حيث ارتفعت اسعار الفئة الأولى "مانيوال" بقيمة قدرها 38 الف جنيه، بينما قدرت الزيادات السعرية بدء من الفئة الثانية "أوتوماتيك" حتى الفئة الرابعة، نحو 65 الف جنيه.

ارتفعت اسعار بيستون T55 للمرة الأولى بعد طرح موديلات 2024، حيث شهدت هذه النسخة زيادة سعرية قدرها 30 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري، وعلى الرغم من هذه الزيادة تعد هي أرخص سيارة تنتمي للفئة الرياضية حاليًا بين طرازات العلامة التجارية في مصر، حيث لم يتم الكشف عن أسعار النسخة T33 والتي كانت تمتلك لقب الارخص سعرًا.

ارتفعت أسعار السيارة كيا اكسيد داخل السوق المحلي من جديد، حيث شهدت جميع فئات السيارة زيادة سعرية تراوحت بين 120 ألف جنيه وحتى 150 الف جنيه، وبذلك وصل سعر الفئة الاخيرة عالية التجهيزات إلى مليون و599.900 جنيه، بينما تبدأ أسعار الفئة الأولى من مليون و429.900 جنيه.

تجاوزت السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 حاجر الـ 2 مليون جنيه رسميًا وللمرة الأولى في تاريخها، حيث شهدت هذه النسخة زيادة سعرية جديدة قدرها 190 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة الرياضية، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة مستعملة وبسعر مناسب، حيث يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية العلامات التجارية أو من ناحية التجهيزات التقنية، أو من ناحية التصميم الهيكلي، بينما يبقى عامل السعر هو اهم النقاط الفاصلة في العاملية الشرائية.

تواصل اصدارات شركة نيسان من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد الكشف عن عودة النسخة الشهيرة "قشقاي" مجددًا، وتعد هذه السيارة واحدة من اشهر طرازات الـ SUV، من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تحمل شعار العلامة التجارية اليابانية.