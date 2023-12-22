أخبار السيارات| بـ 140 ألف جنيه أشهر سيارة سيدان كورية.. أسعار كيا سبورتاج ونيسان صني الجديدة.. وما هي أرخص سيارة تقدمها بيستون؟

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
ارتفاعات تصل لـ65 ألف جنيه .. أسعار نيسان صني الجديدة
شهدت أسعار السيارة نيسان صني موديل 2024، حزمة من الزيادات السعرية الجديدة، شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، حيث ارتفعت اسعار الفئة الأولى "مانيوال" بقيمة قدرها 38 الف جنيه، بينما قدرت الزيادات السعرية بدء من الفئة الثانية "أوتوماتيك" حتى الفئة الرابعة، نحو 65 الف جنيه.
أرخص سيارة تقدمها بيستون في مصر.. تعرف عليها
ارتفعت اسعار بيستون T55 للمرة الأولى بعد طرح موديلات 2024، حيث شهدت هذه النسخة زيادة سعرية قدرها 30 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري، وعلى الرغم من هذه الزيادة تعد هي أرخص سيارة تنتمي للفئة الرياضية حاليًا بين طرازات العلامة التجارية في مصر، حيث لم يتم الكشف عن أسعار النسخة T33 والتي كانت تمتلك لقب الارخص سعرًا.
زيادة تصل 150 ألف جنيه.. أسعار كيا اكسيد موديل 2024
ارتفعت أسعار السيارة كيا اكسيد داخل السوق المحلي من جديد، حيث شهدت جميع فئات السيارة زيادة سعرية تراوحت بين 120 ألف جنيه وحتى 150 الف جنيه، وبذلك وصل سعر الفئة الاخيرة عالية التجهيزات إلى مليون و599.900 جنيه، بينما تبدأ أسعار الفئة الأولى من مليون و429.900 جنيه.
أسعار رسمية جديدة لـ كيا سبورتاج 2024 .. اعرف بكام
تجاوزت السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 حاجر الـ 2 مليون جنيه رسميًا وللمرة الأولى في تاريخها، حيث شهدت هذه النسخة زيادة سعرية جديدة قدرها 190 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة الرياضية، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV.
بـ 140 ألف جنيه.. أشهر سيارة سيدان كورية
يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة مستعملة وبسعر مناسب، حيث يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية العلامات التجارية أو من ناحية التجهيزات التقنية، أو من ناحية التصميم الهيكلي، بينما يبقى عامل السعر هو اهم النقاط الفاصلة في العاملية الشرائية.
نيسان قشقاي تعود من جديد للسوق المصري .. اعرف الأسعار
تواصل اصدارات شركة نيسان من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد الكشف عن عودة النسخة الشهيرة "قشقاي" مجددًا، وتعد هذه السيارة واحدة من اشهر طرازات الـ SUV، من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تحمل شعار العلامة التجارية اليابانية.