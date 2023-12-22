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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 140 ألف جنيه.. أشهر سيارة سيدان كورية

صدى البلد

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة مستعملة وبسعر مناسب، حيث يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية العلامات التجارية أو من ناحية التجهيزات التقنية، أو من ناحية التصميم الهيكلي، بينما يبقى عامل السعر هو اهم النقاط الفاصلة في العاملية الشرائية.

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وتعتبر السيارة دايو نوبيرا واحدة من ابرز السيارات التي قدمت بالسوق المصري، حيث تشتهر باطلالة السيدان، والتي تتسم بالطابع العائلي، حيث تتمتع بمساحة داخلية رحبة، بالاضافة إلى سعة تخزين خلفية واسعة، إلى جانب الاعتمادية وتوافر قطع الغيار الخاصة بها بأسعار مناسبة.

دايو نوبيرا 

وظهرت السيارة دايو نوبيرا للبيع على الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 200 الف كيلومتر، مع الاحتفاط بحالة الفبريكا من الداخل، بينما خضع الهيكل الخارجي إلى بعض التحديثات.

دايو نوبيرا 

وتأتي السيارة دايو نوبيرا ضمن موديلات 1998، وتظهر هذه النسخة بمقدمة حادة الشكل، حيث تضم مصابيح مسحوبة، وشبكة أمامية تنقسم إلى 3 فتحات للتهوية، ومن المعروف عن السيارة طول الهيكل الخارجي، وخاصة الفئة "ستيشن"، بينما ترتكز على جنوط رياضية.

دايو نوبيرا 

وتضم السيارة دايو نوبيرا 1998 محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، مقترن بناقل سرعات مانيوال 5 غيار، بالاضافة إلى بعض التجهيزات من الداخل ومنها زجاج كهربائي، مكيف هواء يدوي، ونظام صوتي ترفيهي.

دايو نوبيرا 

سعر السيارة دايو نوبيرا 1998 

 

تقدم السيارة دايو نوبيرا 1998 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بسعر يبلغ 140 ألف جنيه.

دايو نوبيرا 
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