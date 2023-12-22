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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ارتفاعات تصل لـ65 ألف جنيه .. أسعار نيسان صني الجديدة

نيسان صني موديل 2024
نيسان صني موديل 2024

شهدت أسعار السيارة نيسان صني موديل 2024، حزمة من الزيادات السعرية الجديدة، شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، حيث ارتفعت اسعار الفئة الأولى "مانيوال" بقيمة قدرها 38 الف جنيه، بينما قدرت الزيادات السعرية بدء من الفئة الثانية "أوتوماتيك" حتى الفئة الرابعة، نحو 65 الف جنيه.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات السيارة نيسان صني موديل 2024، واحدث اسعارها في مصر بعد زيادات ديسمبر الجديدة.

نيسان صني موديل 2024

مواصفات السيارة نيسان صني موديل 2024

 

تأتي السيارة نيسان صني موديل 2024 بعدد من التجهيزات ومنها زجاج أمامي وخلفي كهربائي التحكم، مرايات جانبية كهربائية، سنتر لوك، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، وتجهيزات اضافية تتضمن حساسات ركن، كاميرا، شاشة تعمل باللمس، مقود حركة مالتي فانكشن.

نيسان صني موديل 2024

وتستمد السيارة نيسان صني موديل 2024 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، و134 نيوتن متر من عزم الدروان، اضافة إلى ناقل سرعات خماسي النقلات مانيوال، واخر أوتوماتيكي 4 غيار، مع تقنية الدفع الامامي للجميع، ويصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

نيسان صني موديل 2024

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة نيسان صني موديل 2024 في ديسمبر 

 

الفئة الاولى مانيوال نيسان صني موديل 2024 بسعر 612.400 ألف جنيه بدلاً من 574.400 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك نيسان صني موديل 2024 بسعر 643.500 ألف جنيه بدلاً من 578.500 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك نيسان صني موديل 2024 بسعر 664 ألف جنيه بدلاً من 599 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك نيسان صني موديل 2024 بسعر 678 ألف جنيه بدلاً من 613 ألف جنيه.

نيسان صني موديل 2024
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