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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار نيسان صني 2024 في مصر.. بعد الأوفر برايس

نيسان صني 2024 
نيسان صني 2024 

تراوح سعر الاوفر برايس للنسخة نيسان صني بين 160 الف و200 الف جنيه، عدا الفئة الاولى مانيوال جاءت بـ اوفر برايس يصل لـ 40 الف جنيه، ويعني هذا المصطلح هو فرض زيادة سعرية غير رسمية من قبل بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري.

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وتعتبر السيارة نيسان صني 2024 من اشهر سيارات السيدان داخل السوق المصري، والتي تقدم محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات، الاولى مانيوال من 5 سرعات والفئات الاخرى تأتي بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء 4 غيار.

 نيسان صني 2024 

وتعمل السيارة نيسان صني بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، 1500 سي سي، قادر على انتاج 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى زمن للتسارع يقدر بـ 12.5 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

 نيسان صني 2024 

وتستهلك السيارة نسبة من الوقود قدرها 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر، وتضم باقة من التجهيزات ومنها، مرايات جانبية كهربائية، نوافذ كهربائية التحكم ايضا، سنتر لوك، ريموت، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي مدخل AUX، عدد 4 مكبرات.

 نيسان صني 2024 

وتأتي السيارة نيسان صني بقدرات اعلى تجهيزًا ومنها، حساسات ركن خلفية، مقود حركة متعدد الوظائف، جنوط رياضية، بالاضافة إلى شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الحديثة، ومكيف هواء أوتوماتيك، وزر تشغيل وايقاف المحرك.

 نيسان صني 2024 

اسعار نيسان صني 2024 الرسمية في مصر 

 

أول فئة مانيوال 2024 بسعر 547,400 جنيه.

ثاني فئة أوتوماتيك 2024 بسعر 578,500 جنيه.

ثالث فئة أوتوماتيك 2024 بسعر 599,000 جنيه.

رابع فئة أوتوماتيك 2024 بسعر 613,000 جنيه.

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