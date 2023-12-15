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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان تقدم نسختها الجديدة NOTE "فيس ليفت" بسعر يبدأ من 490 ألف جنيه

نيسان NOTE فيس ليفت
نيسان NOTE فيس ليفت 2024 

تواصل شركة نيسان تعزيز تواجدها في مجال تصنيع السيارات، بعد أن كشفت النقاب مؤخرًا عن نسختها الجديدة NOTE بإصدار الفيس ليفت داخل السوق الياباني، حيث تعد هذه النسخة واحدة من أشهر طرازات الهاتشباك، والتي تقدمها نيسان بتكنولوجيا هجينة.

نيسان NOTE فيس ليفت 2024 

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تستمد السيارة نيسان NOTE فيس ليفت 2024 قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات بنزين، سعة 1200 سي سي، مع وجود مولد شحن بطارية ترسل الطاقة إلى محرك كهربائي، حيث تعتمد هذه النسخة على نظام هجين، إضافة إلى خيار الدفع الكلي للعجلات أو تقنية الدفع الأمامي فقط.

نيسان NOTE فيس ليفت 2024 

وتعتمد السيارة نيسان NOTE فيس ليفت 2024 على جنوط 16 بوصة بتصميم هندسي أنيق، مع مقدمة حادة المظهر ذات مصابيح تتسم بالشراسة، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، اضافة إلى مرايا جانبية مدعومة باشارات ضوئية، ومصابيح ضباب، وحساسات حركة أمامية وخلفية، إلى جانب كاميرا للمتابعة.

نيسان NOTE فيس ليفت 2024 

وتضم السيارة عدة خيارات تتعلق بالطلاء الخارجي، مع باقة من التجهيزات ومنها سوبلير مثبت بالناحية الخلفية، وعجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الوسائط، ناقل سرعات أوتوماتيكي، فرامل يد كهربائية التحكم، نظام ترفيهي، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط مع دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وزجاج كهربائي مع سنتر لوك، ومانع للسرقة، ومراياتد جانبية كهربائية.

نيسان NOTE فيس ليفت 2024 

سعر السيارة نيسان NOTE فيس ليفت 2024 

 

تقدم السيارة نيسان NOTE فيس ليفت 2024 في السوق الياباني بأسعار تبدأ من 15.800 دولار حتى 17.700 دولار، أي ما يعادل 490 الفا و 549 الف جنيه بالعملة المصرية، دون حساب قيمة الشحن والرسوم الجمركية.

نيسان NOTE فيس ليفت 2024 
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