نيسان في الصدارة..حجم مبيعات السيارات اليابانية والكورية والصينية خلال 2023

يضم السوق المصري باقة كبيرة من السيارات، والتي تتنوع باختلاف التصميم الهيكلي، والتجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى العلامات التجارية وبلد المنشأ، بين الصانع الياباني والكوري والصيني.

وفي هذا السياق كشفت تقارير مجمعة التأمين الاجباري على السيارات في مصر، عن ترتيب مبيعات اليابانية والكورية الجنوبية، بالاضافة إلى اصدارات الصانع الصيني، منذ بداية شهر يناير حتى نوفمبر الماضي 2023.

مبيعات السيارات اليابانية في 2023

تعرف على حجم مبيعات السيارات اليابانية في 2023

تأتي شركة نيسان في الصدارة باجمالي مبيعات عددها 7785 مركبة، وتنافسها العلامة التجارية اليابانية سوزوكي بعدد 6350 مركبة، وجاءت شركة تويوتا في المركز الثالث بعدد 3990 مركبة، وعدد 2041 مركبة لاصدارات ميتسوبيشي.

ترتيب مبيعات السيارات الكورية الجنوبية والصينية في مصر 2023

تصدرت هيونداي حجم مبيعات السيارات الكورية بعدد 6537 مركبة، تتبعها شركة كيا بعدد 5625 مركبة، أما عن حجم مبيعات السيارات الصينية جاءت شركة شيري في المركز الاول 9181 مركبة، تتباعها شركة ام جي بعدد 5240 مركبة، ثالثا بي واي دي بعدد 3960 مركبة.