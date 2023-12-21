نيسان صني موديل 2024 الجديدة تباع بهذه الأسعار

أعلنت شركة نيسان اليابانية عن سياراتها الجديدة نيسان صني موديل 2024 ، وتنتمي صني لفئة السيارات السيدان ، وتظهر نيسان بتصميم مميز وأنيق بفضل عملية التجميل التي حصلت عليها بالكامل في عام 2024 .

سعر نيسان صني اليابانية موديل 2024

- محرك صني موديل 2024 الجديدة :

سعر نيسان صني اليابانية موديل 2024

تحصل سيارة نيسان صني موديل 2024 الجديدة علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتخرج قوة 118 حصان، بها عزم دوران يصل الي 149 نيوتن/متر .

- مواصفات نيسان صني موديل 2024 :

سعر نيسان صني اليابانية موديل 2024

زودت سيارة نيسان صني موديل 2024 الجديدة بالعديد من المميزات الجديدة منها عجلات نيسان باترول مقاس 17 بوصة، بالإضافة الي انه تم إعادة تصميم غطاء المحرك والجناح الخلفي ، وبها عجلة قيادة مكسوة بالجلد، و شاشة تحكم تعمل باللمس مقاس 7 بوصة ، وبها أنظمة ملاحة وترفيه، كما يتوافر بها كاميرا للرؤية الخلفية، ونظام فرامل للطوارئ، ونظام تحذير من الاصطدام، ونظام لمراقبة النقاط العمياء .

- سعر نيسان صني اليابانية موديل 2024 :

سعر نيسان صني اليابانية موديل 2024

تتوافر سيارة نيسان صني موديل 2024 للبيع بسعر 16.745 ألف دولار أمريكي ، أي ما يعادل 518 ألف جنيه مصري تقريبًا .