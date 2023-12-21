نيسان صني موديل 2024 الجديدة تباع بهذه الأسعار

أعلنت شركة نيسان اليابانية عن سياراتها الجديدة نيسان صني موديل 2024 ، وتنتمي صني لفئة السيارات السيدان ، وتظهر نيسان بتصميم مميز وأنيق بفضل عملية التجميل التي حصلت عليها بالكامل في عام 2024 .
- محرك صني موديل 2024 الجديدة :
تحصل سيارة نيسان صني موديل 2024 الجديدة علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتخرج قوة 118 حصان، بها عزم دوران يصل الي 149 نيوتن/متر .
- مواصفات نيسان صني موديل 2024 :
زودت سيارة نيسان صني موديل 2024 الجديدة بالعديد من المميزات الجديدة منها عجلات نيسان باترول مقاس 17 بوصة، بالإضافة الي انه تم إعادة تصميم غطاء المحرك والجناح الخلفي ، وبها عجلة قيادة مكسوة بالجلد، و شاشة تحكم تعمل باللمس مقاس 7 بوصة ، وبها أنظمة ملاحة وترفيه، كما يتوافر بها كاميرا للرؤية الخلفية، ونظام فرامل للطوارئ، ونظام تحذير من الاصطدام، ونظام لمراقبة النقاط العمياء .
- سعر نيسان صني اليابانية موديل 2024 :
تتوافر سيارة نيسان صني موديل 2024 للبيع بسعر 16.745 ألف دولار أمريكي ، أي ما يعادل 518 ألف جنيه مصري تقريبًا .