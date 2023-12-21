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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان صني موديل 2024 الجديدة تباع بهذه الأسعار

سعر نيسان صني اليابانية
سعر نيسان صني اليابانية موديل 2024

أعلنت شركة نيسان اليابانية عن سياراتها الجديدة  نيسان صني موديل 2024 ، وتنتمي صني لفئة السيارات السيدان ، وتظهر نيسان بتصميم مميز وأنيق بفضل عملية التجميل التي حصلت عليها بالكامل  في عام 2024 .

سعر نيسان صني اليابانية موديل 2024 

نيسان تقدم نسختها الجديدة NOTE "فيس ليفت" بسعر يبدأ من 490 ألف جنيه

سعر نيسان سنترا موديل 2024 بالسوق المصري

- محرك صني موديل 2024 الجديدة :

سعر نيسان صني اليابانية موديل 2024 

تحصل سيارة  نيسان صني موديل 2024 الجديدة علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتخرج قوة 118 حصان، بها عزم دوران يصل الي 149 نيوتن/متر .

- مواصفات نيسان صني موديل 2024 :

سعر نيسان صني اليابانية موديل 2024 

زودت سيارة  نيسان صني موديل 2024 الجديدة بالعديد من المميزات الجديدة منها عجلات نيسان باترول مقاس 17 بوصة، بالإضافة الي انه تم إعادة تصميم غطاء المحرك والجناح الخلفي ، وبها عجلة قيادة مكسوة بالجلد، و شاشة تحكم تعمل باللمس مقاس 7 بوصة ، وبها أنظمة ملاحة وترفيه، كما يتوافر بها كاميرا للرؤية الخلفية،  ونظام فرامل للطوارئ، ونظام تحذير من الاصطدام، ونظام لمراقبة النقاط العمياء  .

- سعر نيسان صني اليابانية موديل 2024 :

سعر نيسان صني اليابانية موديل 2024 

تتوافر سيارة نيسان صني موديل 2024 للبيع بسعر 16.745 ألف دولار أمريكي ، أي ما يعادل 518 ألف جنيه مصري تقريبًا .

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