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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان صني أوتوماتيك بسعر مغري | صور

سعر نيسان صني موديل
سعر نيسان صني موديل 2015

يبحث المواطنين المصريين داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عن سيارات تناسب احتياجاتهم ، وتتماشي مع دخلهم الشهري ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، نتيجة تعرض قطاع صناعة السيارات العالمي لعدة أزمات طاحنة ، والتي كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

سعر نيسان صني موديل 2015

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر ومواصفات نيسان صني موديل 2015 ، داخل سوق السيارات المصري للمستعمل ، وتنتمي صني لفئة السيارات السيدان .

- مواصفات نسيان صني موديل 2015 :

سعر نيسان صني موديل 2015

زودت نيسان صني موديل 2015 بالعديد من المميزات منها، إضاءة أمامية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة نسيان ، ومصابيح ضباب أمامية ، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة ، وتم تثبيت شعار شركة نيسان علي الحقيبة الخلفية للسيارة ، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة .

- محرك نيسان صني السيدان :

سعر نيسان صني موديل 2015

تنقل قوة سيارة نيسان صني من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الذهبي ، وتمكنت صني من قطع مسافة تصل الي 125 كم/ساعة ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة سنه .

- سعر نيسان صني موديل 2015 :

سعر نيسان صني موديل 2015

تتوافر سيارة نيسان صني داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية ، وحسب تصميمها الخارجي .

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