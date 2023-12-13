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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات مستعملة تحت 220 ألف جنيه

سيارات مستعملة تحت
سيارات مستعملة تحت 220 ألف جنيه ..تعرف عليهم

سوق السيارات المصري للمستعمل يتواجد فيه عدد كبير من الإصدارات التي يبحث عنها المواطنين ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة تعرض قطاع صناعة السيارات العالمي لعدة أزمات ومن ضمن السيارات المستعملة المعروضة للبيع بروتون واجا، وتويوتا كورولا، وجيلي باندينو، ولادا جرانتا، وهيونداي تراجيت .

بروتون أوتوماتيك بـ 270 ألف جنيه .. اعرف المواصفات

1- بروتون واجا موديل 2006 :

سعر بروتون واجا موديل 2006

تحصل سيارة بروتون واجا موديل 2006 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتباع باللون الأسود، وتمكنت بروتون واجا السيدان من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .


سعر سيارة بروتون واجا موديل 2006 داخل سوق المستعمل المصري يصل الي 180 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

2- تويوتا كورولا موديل 1997 :

سعر تويوتا كورولا موديل 1997

تنقل قوة سيارة  تويوتا كورولا موديل 1997 الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة 5 شهور .

يبلغ سعر سيارة  تويوتا كورولا موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل 190 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

3- شيفروليه لانوس السيدان موديل 2009 :

سعر شيفروليه لانوس السيدان موديل 2009

تباع سيارة شيفروليه لانوس السيدان موديل 2009 باللون الرمادي ، وبها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وبها رخصة سارية حتي 2025 ، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

تتوافر سيارة شيفروليه لانوس السيدان موديل 2009 داخل سوق السيارات المصري بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة وأداء محرك السيارة .

4- جيلي باندينو موديل 2014 الهاتشباك :

مواصفات جيلي باندينو موديل 2014 الهاتشباك 

تمكنت جيلي باندينو موديل 2014 الهاتشباك من قطع مسافة تصل الي 700 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس مانيوال، وبها رخصة سارية لمدة سنه ، ولا يوجد بالسيارة دهانات .

تباع سيارة جيلي باندينو موديل 2014 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري بسعر 210 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية و الميكانيكية .

5- هيونداي تراجيت موديل 2000 الـ SUV :

مواصفات هيونداي تراجيت موديل 2000 الـ SUV 

تظهر سيارة هيونداي تراجيت موديل 2000 الـ SUV باللون الأسود ، وتنقل قوة محركها الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمتلك محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، ويوجد بالسيارة رخصة سارية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

يصل سعر سيارة هيونداي تراجيت موديل 2000 الـ SUV داخل سوق السيارات المصري للمستعمل الي 220 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

واجا موديل 2006 كورولا موديل 1997 شيفروليه لانوس السيدان موديل 2009 جيلي باندينو موديل 2014 الهاتشباك تراجيت موديل 2000 الـ SUV هيونداي تراجيت موديل 2000

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