إرشادات لـ استبدال إطار السيارة | تفاصيل

أصحاب السيارات دائما ما يتعرضون لـ حالات طارئة علي الطرق السريعة ، ومن هذه الحالات استبدال إطار السيارة اذا تعرض للتلف ، ومن هنا يجب تغير إطار السيارة علي سطح مستوي وفي مكان فارغ حتي تتمكن من التحرك حول السيارة بسهولة .

إرشادات لـ استبدال إطار السيارة

بالإضافة الي تعشيق السيارة سواء كانت تعمل بـ ناقل حركة مانيوال أو أوتوماتيك ، بجانب شد فرامل اليد وغلق جميع أبواب السيارة ، بالإضافة الي تواجد رافعة هيدروليكية .

إرشادات لـ استبدال إطار السيارة

ومن هنا يجب عند التعرض لتغير إطارات السيارة إلا يتم الاستلقاء أسفل السيارة أو تمديد الأذرع أو الأرجل أسفلها، عند الرغبة في الإمساك بالعجلة بشكل جيد ، وأثناء وقوف السيارة على الأرضية يجب تخفيف ربط جميع مسامير العجلة بواسطة المفتاح المتصالب بمقدار نصف دورة قبل رفع السيارة .

إرشادات لـ استبدال إطار السيارة

وبعد ذلك يمكن استعمال الرافعة ، واختيار المواضع التي يجب تركيب الرافعة عليها، وغالبا ما توجد العلامات المعنية على الجانب السفلي الخارجي للسيارة، وبعدما يتم رفع السيارة ويمكن استكمال فكك جميع مسامير العجلة واستبدال العجلة.

إرشادات لـ استبدال إطار السيارة

ويجب الالتزام باتجاه السير، وغالبا ما يكون هناك سهم على الجانب الخارجي للإطار يوضح اتجاه سير الإطار، وذلك لفك وتركيب إطارات السيارة بسهولة .

إرشادات لـ استبدال إطار السيارة

ومن هنا يتم تثبيت مسامير العجلة بعد تركيب الإطارات يدويا، ومن ثم يتم ربط مسامير العجلة بشكل بواسطة المفتاح المتصالب، ويتم إحكام الربط في الدورة التالية .

إرشادات لـ استبدال إطار السيارة

وبعد إنزال السيارة من علي الرافعة يجب إحكام ربط مسامير العجلة بواسطة مفتاح عزم الربط، وبعدها يتم تحرير المفتاح بعد الاستخدام.

إرشادات لـ استبدال إطار السيارة

وفي النهاية يجب ضبط هواء الإطارات على النسب الصحيحة، وإعادة إحكام ربط مسامير العجلة بعد السير لمسافة 50 إلى 100 كم /ساعة، بالإضافة الي مراجعة ضغط هواء الإطارات من جديد .