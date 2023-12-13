طريقة خاطئة لغسل السيارة في الشتاء| تفاصيل

السيارات يجب أن يتم غسلها باستمرار خلال فصل الشتاء ، وذلك لان الأوساخ تتسبب في أضرار كثيرة بالسيارة اذا لم يتم تنظيفها باستمرار نتيجة تعلق الأوساخ والطين الناتج عن الأمطار بـ جسم السيارة ومكوناتها الداخلية ، ويمكن أيضا أن يتأثر قاع السيارة وعناصر التحكم بالضرر نتيجة تراكم الأوساخ .

طريقة خاطئة لغسل السيارة في الشتاء

قبل الذهاب الي محطة الغسيل الآلي يجب إزالة بقايا الأوساخ بواسطة جهاز تنظيف يعمل بالضغط العالي، مع مراعاة وجود مسافة كافية تقدر بـ متر بين جهاز التنظيف وجسم السيارة والإطارات.

طريقة خاطئة لغسل السيارة في الشتاء

الغسيل الألي مهم للسيارة لإزالة الأوساخ العالقة ، ولكن قد يتسبب الغسيل الألي في إزالة الطلاء الخارجي من السيارة اذا كانت فرشة الغسيل الخاصة بالمغسلة تحتوي علي شوائب ، وبالتالي يجب الالتفات الي هذا الأمر .

طريقة خاطئة لغسل السيارة في الشتاء

يتوقف عدد مرات غسيل السيارة في فصل الشتاء على سلوك القيادة وظروف الطقس وحالة الطرقات، حيث انه لا يجب أن يتم غسيل السيارة إلا اذا كانت تحتوي علي أوساخ وأتربة نتيجة نزول الأمطار .

طريقة خاطئة لغسل السيارة في الشتاء

هناك تعليمات خاصة لغسل السيارة في محطة الغسل الآلي يجب معرفتها واتباعها ، منها إيقاف وظيفة فتح باب المؤخرة، الذي يتم فتحه بواسطة حركة الأقدام أو إيقاف وظيفة Auto-Hold.