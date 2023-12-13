أسعار بيجو 208 موديل 2024 الجديدة

كشفت شركة بيجو الفرنسية عن سياراتها الجديدة بيجو 208 موديل 2024 ، وتنتمي بيجو 208 الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتظهر بشكل جديد وجذاب وبرنامج دفع موسع، بالإضافة الي احتواء علي تصميم جديد لشبكة المبرد، وبها شعار جديد، وتصميم أنيق للأضواء والمصابيح، وتمتلج بيجو 208 عجلات مصنوعة من معدن خفيف.

أسعار بيجو 208 موديل 2024 الفرنسية

- أبعاد بيجو 208 موديل 2024 الجديدة :

أسعار بيجو 208 موديل 2024 الفرنسية

تأتي سيارة بيجو 208 موديل 2024 الجديدة بطول 4055 مم، وعرض 1745 مم، وارتفاع 1430 مم .

- محرك بيجو 208 موديل 2024 الهاتشباك :

أسعار بيجو 208 موديل 2024 الفرنسية

تستمد سيارة بيجو E-208 موديل 2024 قوتها من محرك كهربائي يخرج قوة 115 كيلووات، أي ما يعادل 156 حصان، ويمكنها قطع مدى سير يصل الي 400 كم/ساعة، وتمتلك بطارية سعة 54 كيلووات/ساعة.

- أسعار بيجو 208 موديل 2024 الفرنسية :

أسعار بيجو 208 موديل 2024 الفرنسية

ستباع سيارة بيجو 208 موديل 2024 الجديدة بسعر 21 ألف يورو، أي ما يعادل 700 الف جنيه مصري ، ويصل سعر النسخة الكهربائية الي 36.325 ألف يورو ، أي ما يعادل مليون و 210 ألف جنيه .