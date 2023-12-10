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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سيارة بيجو 408 الجديدة في مصر

صدى البلد

تمزج السيارة بيجو 508 موديل 2023 بين الفخامة وقوة الأداء الرياضي للعلامة التجارية الفرنسية، وتتميز بخيارين من المحركات و 6 فئات متدرجة حسب السعر.

وبلغت أبعاد السيارة بيجو 508 موديل 2023 نحو 4750 مم للطول الكلي، 4750 مم للعرض الكلي، و 1404 للارتفاع الكلي، وبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض نحو 145 مم، وبلغ قياس قاعدة العجلات 2793 مم.

بيجو 508 موديل 2023

أسعار السيارة بيجو 508 موديل 2023

بيجو 508 موديل 2023 الفئة الأولى ACTIVE PACK بقيمة قدرها 1,259,990 جنيها.

بيجو 508 موديل 2023 الفئة الثانية ALLURE PACK بقيمة قدرها 1,529,990 جنيه.

بيجو 508 موديل 2023 الفئة الثالثة GT LINE بقيمة قدرها 1,649,990 جنيها.

بيجو 508 موديل 2023 الفئة الرابعة GT LINE RED INTERIOR بقيمة قدرها 1,659,990 جنيها.

أسعار فئات  GT MAX

بيجو 508 موديل 2023 الفئة الأولى GT MAX بقيمة قدرها 1,809,990 جنيها.

بيجو 508 موديل 2023 الفئة الثانية GT MAX RED INTERIORبقيمة قدرها 1,819,990 جنيها.

بيجو 508 موديل 2023

 

مواصفات السيارة بيجو 508 موديل 2023

حصلت السيارة بيجو 508 موديل 2023 بقوة 165 حصانا، ومحرك 1600 سي سي تيربو 4 سلندر، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيك "دفع امامي"، بينما تستغرق السيارة مدة زمنية قدرها 8.7 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون.

 

كما تتوفر السيارة بيجو 508 موديل 2023 بمحرك أقوى في الفئات الأعلى GT MAX ينتج قوة تصل الى 215 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بنظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن/متر، وتبلغ السرعة القصوى نحو 220 كيلومترا في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية بلغت 7.5 ثانية فقط.

 

مصر بيجو 408 بيجو 508 بيجو تفجير جدة ACTIVE PACK

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