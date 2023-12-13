السعر الجديد لـ ميكروباص جولدن دراجون 2023

ارتفعت أسعار السيارات خلال الفترة الماضية بشكل مبالغ فيه ، وذلك نتيجة مرور قطاع السيارات العالمي بالعديد من الأزمات التي أثرت علي عدم توافر السيارات لدي الوكلاء والموزعين ، وجاءت هذه الأزمات بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

أسعار ميكروباص جولدن دراجون موديل 2023 الجديدة

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري السعر الجديد لـ ميكروباص جولدن دراجون موديل 2023 بعد الارتفاع :

- أبعاد ميكروباص جولدن دراجون :

يأتي ميكروباص جولدن دراجون موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4980 مم، وعرض 1700 مم، وارتفاع 1970 مم ، وبه قاعدة عجلات بطول 2590 مم .

- محرك ميكروباص جولدن دراجون موديل 2023 :

أسعار ميكروباص جولدن دراجون موديل 2023 الجديدة

يستمد ميكروباص جولدن دراجون موديل 2023 قوته من محرك سعه 2700 سي سي ، وتخرج قوة 76 حصان، وعزم دوران يصل الي 180 نيوتن/متر، وبه ناقل حركة مانيوال، وتصل سرعة ميكروباص جولدن دراجون القصوى الي 120 كم/ساعة .

- أسعار ميكروباص جولدن دراجون موديل 2023 الجديدة :

أسعار ميكروباص جولدن دراجون موديل 2023 الجديدة

الفئة الأولي من ميكروباص جولدن دراجون موديل 2023 تباع الآن بسعر 485 ألف جنيه .

الفئة الثانية من ميكروباص جولدن دراجون موديل 2023 تباع الآن بسعر 499 ألف جنيه .