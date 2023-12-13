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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الجديد لـ ميكروباص جولدن دراجون 2023

أسعار ميكروباص جولدن
أسعار ميكروباص جولدن دراجون موديل 2023 الجديدة

ارتفعت أسعار السيارات خلال الفترة الماضية بشكل مبالغ فيه ، وذلك نتيجة مرور قطاع السيارات العالمي بالعديد من الأزمات التي أثرت علي عدم توافر السيارات لدي الوكلاء والموزعين ، وجاءت هذه الأزمات بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

أسعار ميكروباص جولدن دراجون موديل 2023 الجديدة

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري السعر الجديد لـ ميكروباص جولدن دراجون موديل 2023 بعد الارتفاع :

- أبعاد ميكروباص جولدن دراجون :

يأتي ميكروباص جولدن دراجون موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4980 مم، وعرض 1700 مم، وارتفاع 1970 مم ، وبه قاعدة عجلات بطول 2590 مم .

- محرك ميكروباص جولدن دراجون موديل 2023 :

أسعار ميكروباص جولدن دراجون موديل 2023 الجديدة

يستمد ميكروباص جولدن دراجون موديل 2023 قوته من محرك سعه 2700 سي سي ، وتخرج قوة 76 حصان، وعزم دوران يصل الي 180 نيوتن/متر، وبه ناقل حركة مانيوال، وتصل سرعة ميكروباص جولدن دراجون القصوى الي 120 كم/ساعة .

- أسعار ميكروباص جولدن دراجون موديل 2023 الجديدة :

أسعار ميكروباص جولدن دراجون موديل 2023 الجديدة

الفئة الأولي من ميكروباص جولدن دراجون موديل 2023 تباع الآن بسعر 485 ألف جنيه .

الفئة الثانية من ميكروباص جولدن دراجون موديل 2023 تباع الآن بسعر 499 ألف جنيه .

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