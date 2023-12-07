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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات مستعملة لا تتخطى 240 ألف جنيه

سيارات مستعملة لا
سيارات مستعملة لا تتخطي 240 ألف جنيه ..تعرف علي مواصفاتهم

يضم سوق السيارات المصري بقامة متنوعة من السيارات المستعملة التي يبحث عنها المواطنين، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق، وذلك بفضل الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا.

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بالإضافة الي أن سيارات سوق المستعمل تتميز بتوافر قطع غيارها ، ويمكن إعادة بيعها من جديد بسهولة وبدون عناء أو مخاسر مادية .

1- بروتون جين 2 موديل 2008 :

مواصفات بروتون جين 2 موديل 2008                     

تحصل سيارة بروتون جين 2 موديل 2008 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 199 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة بروتون جين 2 موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري بسعر 240 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

2- دايهاتسو تيريوس موديل 2000 :

مواصفات دايهاتسو تيريوس موديل 2000

تنقل قوة سيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2000 من المحرك الي العجلات عرب ناقل حركة أوتوماتيك، وتعرض للبيع باللون الأبيض، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 160 كم/ساعة، وتمتلك محرك سعه 1300 سي سي ، ويوجد بالسيارة رخصة سارية ، ولا يوجد بها دهانات داخلية .
سعر سيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2000 يصل الي 230 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- شيري انفي موديل 2017 :

سعر  شيري انفي موديل 2017

تعرض سيارة شيري انفي موديل 2017 للبيع باللون الأسود، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 199 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة سنه .

تتواجد سيارة شيري انفي موديل 2017 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 210 ألف جنيه،  ويختلف سعر السيارة حسب حالتها الميكانيكية .

4- سكودا فابيا موديل 2007 :

سكودا فابيا موديل 2007 

تمكنت سكودا فابيا موديل 2007 من قطع مسافة تصل الي 180 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتباع باللون الفضي، ومقترن بها علبة تروس مانيوال، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

تأتي سيارة سكودا فابيا موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري بسعر 205 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

5- كيا سيراتو موديل 2006 :

كيا سيراتو موديل 2006

تنتمي كيا سيراتو  موديل 2006 الي فئة السيارات السيدان، وتمتلك محرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الفضي، وتمتلك علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الفضي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 190 ألف /كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

كيا سيراتو  موديل 2006 تباع داخل سوق السيارات المصري بسعر 200 الف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

بروتون جين 2 جين 2 موديل 2008 دايهاتسو تيريوس تيريوس موديل 2000 شيري انفي انفي موديل 2017 فابيا سيراتو موديل 2006

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