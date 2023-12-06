مواصفات وسعر MG ZS العائلية موديل 2024

يتوافر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، حيث يبحث المواطنين عن تلك السيارات لما يتوافر فيها من مميزات وتكنولوجيات ، ومن ضمن السيارات المقدمة بالسوق المصري من قبل الصانع الصيني سيارة MG ZS موديل 2024 ، وتنتمي MG ZS لفئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وهي تناسب العائلات بشكل كبير .

أسعار MG ZS موديل 2024 العائلية الجديدة

- مواصفات MG ZS موديل 2024 العائلية :

أسعار MG ZS موديل 2024 العائلية الجديدة

زودت سيارة MG ZS موديل 2024 العائلية بالعديد من المميزات الحديثة منها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وشاشة مقاس 8 بوصة تعمل باللمس ، وأدوات للتحكم في التوجه، وكاميرا خلفية، و Apple Car play ، وESP، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني .

- محرك MG ZS موديل 2024 :

أسعار MG ZS موديل 2024 العائلية الجديدة

تحصل سيارة MG ZS العائلية موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة 119 حصان، وعزم دورانها يصل الي 150 نيوتن/متر، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك ، وتحتاج الي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- أسعار MG ZS موديل 2024 العائلية الجديدة :

أسعار MG ZS موديل 2024 العائلية الجديدة

الفئة الأولي من سيارة MG ZS موديل 2024 العائلية تباع بسعر 929 ألف جنيه، بدلا من 899 ألف جنيه، بزيادة 30 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة MG ZS موديل 2024 سعرها يصل الي 949 ألف جنيه، بدلا من 919 ألف جنيه، بزيادة 30 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة MG ZS موديل 2024 العائلية يصل سعرها الي 969 ألف جنيه، بدلا من سعرها السابق 939 ألف جنيه، بزيادة 30 ألف جنيه.