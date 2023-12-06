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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جنرال موتورز تستدعي عددا من أقوى إصداراتها بسبب أعطال

جنرال موتورز تستدعي
جنرال موتورز تستدعي عدد من أقوى إصدارتها بسبب أعطال

أصدرت شركة جنرال موتورز استدعاءين منفصلين في الولايات المتحدة لسيارات كاديلاك ليريك، وشفروليه سيلفرادو EV، وكل من جي إم سي هامر EV وجي إم سي هامر EV SUV.

 

تتضمن أول الاستدعاءات ما مجموعه 43 نموذجًا من طراز كاديلاك ليريك موديل 2023-2024 والتي تم تصنيعها في الفترة ما بين 14 مارس 2023 و22 يوليو 2023. وكشفت جنرال موتورز أن هذه المركبات قد تحتوي على دعامة حزام أمان خلفي تم تركيبها بشكل غير صحيح. ملحومة بإطار المقعد بواسطة مورد إطار المقعد. 

 

تشير الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) إلى أن دعامة حزام الأمان الخلفي الملحومة بشكل غير صحيح قد لا تعمل على النحو المقصود في بعض ظروف التصادم، مما يزيد من خطر الإصابة. 

 

تقول جنرال موتورز إنه يجب على المالكين عدم استخدام المقعد الخلفي الأيسر والمقعد الأوسط حتى يتم حل المشكلة. سيتم تنبيه المالكين إلى الاستدعاء اعتبارًا من 8 يناير 2024، وسيطلب منهم أخذ سيارتهم إلى الوكيل حيث سيتم استبدال إطار وسادة المقعد الخلفي مجانًا.

 

يشمل الاستدعاء 115 سيارة من علامتي جي إم سي وشفروليه. ويشمل طرازات Hummer EV لعام 2023-2024 التي تم تصنيعها في الفترة ما بين 16 فبراير 2023 و27 يوليو 2023، بالإضافة إلى طرازات GMC Hummer EV SUV لعام 2024 التي تم تجميعها في الفترة من 2 فبراير 2023 إلى 21 يوليو 2023. ثلاثة أمثلة لشفروليه سيلفرادو 2024 تم تضمين السيارات الكهربائية التي تم تصنيعها في الفترة من 24 أبريل 2023 إلى 18 يوليو 2023 أيضًا في الاستدعاء.

 

هذا الاستدعاء الثاني يتعلق أيضًا بالمقعد، وإن كان بالمقاعد الأمامية. يشير الإشعار إلى أن المركبات المتأثرة قد يكون لها مقعد أمامي يسار أو يمين يحتوي على مسمار تثبيت مشبك حزام الأمان والذي ربما لم يتم ربطه بالمواصفات من قبل مورد المقعد.

 

سيتم أيضًا الاتصال بمالكي هذه المركبات المتأثرة اعتبارًا من 8 يناير 2024. وسيقوم التجار بإصلاح المشكلة ببساطة عن طريق ربط مسامير تثبيت حزام الأمان الأمامي الأيسر والأيمن.

NHTSA Hummer EV SUV شفروليه كاديلاك ليريك

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