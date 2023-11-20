ام جي سايبرستر 2024 الكوبيه تظهر لأول مرة

كشفت شركة ام جي عن طرازها الجديد ام جي سايبرستر موديل 2024 الكهربائية ، وتنتمي سايبرستر لفئة السيارات الكوبيه ذات البابين ، وتقدم سيارة سايبرستر الجديدة بـ 3 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات وهم ، جلامور إيديشن و ستايل إيديشن و بايونير إيديشن .
- أبعاد ام جي سايبرستر موديل 2024 الكهربائية :
تأتي سيارة ام جي سايبرستر موديل 2024 الكهربائية داخل سوق السيارات بطول 4535 مم، وعرض 1913 مم، وارتفاع 1329 مم، وبها قاعدة عجلات 2690 مم. .
- محرك ام جي سايبرستر موديل 2024 الكهربائية :
تستمد سيارة ام جي سايبرستر موديل 2024 قوتها من محركين مغناطيسيين ينتجوا قوة 544 حصان ، وتصل سرعة سيارة ام جي سايبرستر موديل 2024 الكهربائية القصوى الي 200 كم/ساعه، وتخرج عزم دوران يصل الي 725 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 3.2 ثانية .
- مواصفات ام جي سايبرستر موديل 2024 الكهربائية :
تحتوي سيارة ام جي سايبرستر موديل 2024 الكهربائية علي شريحة كوالكوم سنابدراجون 8155 التي تعمل تشغل نظام المعلومات والترفيه، وبها سقف قابل للطي ، وأبواب على شكل مقص .
- سعر ام جي سايبرستر موديل 2024 الكهربائية :
ستباع سيارة ام جي سايبرستر موديل 2024 الكهربائية بسعر 44.350 ألف دولار ، ويترفع السعر لتصل الي 49.900 ألف دولار .