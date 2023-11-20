عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ام جي سايبرستر 2024 الكوبيه تظهر لأول مرة

ام جي سايبرستر موديل
ام جي سايبرستر موديل 2024 الكهربائية

كشفت شركة ام جي عن طرازها الجديد ام جي سايبرستر موديل  2024 الكهربائية ،  وتنتمي سايبرستر  لفئة السيارات الكوبيه ذات البابين ، وتقدم سيارة سايبرستر الجديدة بـ 3 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات وهم ، جلامور إيديشن و ستايل إيديشن و بايونير إيديشن .

 ام جي سايبرستر موديل  2024 الكهربائية

90 ألف جنيه أوفر برايس.. أسعار إم جي ZS بالسوق المصري

اعرف الأسعار الجديدة لسيارة إم جي  RX5 PLUS.. صور

- أبعاد ام جي سايبرستر موديل  2024 الكهربائية :

مقصورة ام جي سايبرستر موديل  2024 الكهربائية

تأتي سيارة ام جي سايبرستر موديل  2024 الكهربائية داخل سوق السيارات بطول  4535 مم، وعرض 1913 مم، وارتفاع 1329 مم، وبها قاعدة عجلات 2690 مم. .

- محرك ام جي سايبرستر موديل  2024 الكهربائية :

 ام جي سايبرستر موديل  2024 الكهربائية

تستمد سيارة ام جي سايبرستر موديل  2024 قوتها من محركين مغناطيسيين ينتجوا قوة 544 حصان ، وتصل سرعة سيارة ام جي سايبرستر موديل  2024 الكهربائية القصوى الي 200 كم/ساعه، وتخرج عزم دوران يصل الي 725 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 3.2 ثانية .

- مواصفات ام جي سايبرستر موديل  2024 الكهربائية :

 ام جي سايبرستر موديل  2024 الكهربائية

تحتوي سيارة ام جي سايبرستر موديل  2024 الكهربائية  علي شريحة كوالكوم سنابدراجون 8155 التي تعمل تشغل نظام المعلومات والترفيه، وبها سقف قابل للطي ، وأبواب على شكل مقص .

- سعر ام جي سايبرستر موديل  2024 الكهربائية :

 ام جي سايبرستر موديل  2024 الكهربائية

ستباع سيارة ام جي سايبرستر موديل  2024 الكهربائية بسعر 44.350 ألف دولار ، ويترفع السعر لتصل الي 49.900 ألف دولار .

ام جي إم جي سايبرستر سايبرستر سايبرستر موديل 2024 سايبرستر موديل 2024 الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

«الصليبي الثالث» يطارده| رعب في الأهلي من تجدد إصابة أكرم توفيق.. ماذا حدث؟!

اشتغل في الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد

موضوعات متعلقة

شاهد.. جيب Avenger الـ SUV الجديدة

سيارات كهربائية مرسيدس قريباً في مصر| تفاصيل

مواصفات وسعر كيا اكسيد 2024 الهاتشباك

بيجو 406 أوتوماتيك بـ 250 ألف جنيه

سيارات جديدة بالسعر الرسمي لا تتخطي 950 ألف جنيه

في متناول الجميع..سيارات مستعملة تحت 75 ألف جنيه

سعر مرسيدس S Class موديل 2024 بـ الإمارات

تخطت المليون | سعر أيولوس E70 Pro الكهربائية الجديد

ترشيحاتنا

وزير التعليم: الثانوية العامة الجديدة ستهتم بريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي في مقرراتها

يونيسف: مطلوب وقف إطلاق النار في غزة فورا لإيصال المساعدات ودعم الأطفال

الساعات الأخيرة|البترول تحذر من مضاعفة فاتورة الغاز المنزلي.. تفاصيل

بيان عاجل من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في غزة

لهذا السبب.. ارتفاع قياسي بأسعار السكر عالميا

رئيس الاتحاد الإفريقي: لا عذر لإسرائيل في قصف غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل اللازانيا زي المحلات

لن تتخيلوا شكل نجوي ابراهيم بعد اصابتها بالسرطان

في عيد ميلادها.. أسرار زواج هند صبري.. و25 صورة مثيرة للجدل

شاهد تطورات العروسة باربي.. تمارس حياة الأمومة مع أطفالها

فيديو

الطبيب نسي “إبرة” بداخلي.. فنانة شهيرة تكشف تعرضها لخطأ طبي من 16 عاما

موعدها في مصر.. ظاهرة النينيو المناخية تضرب عدة دول وتهدد الأرواح

مفاجأة تنتظر الدولار وارتفاع كبير في الذهب | تفاصيل

تعطيل الدراسة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. ماذا سيحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ