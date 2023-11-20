ام جي سايبرستر 2024 الكوبيه تظهر لأول مرة

كشفت شركة ام جي عن طرازها الجديد ام جي سايبرستر موديل 2024 الكهربائية ، وتنتمي سايبرستر لفئة السيارات الكوبيه ذات البابين ، وتقدم سيارة سايبرستر الجديدة بـ 3 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات وهم ، جلامور إيديشن و ستايل إيديشن و بايونير إيديشن .

ام جي سايبرستر موديل 2024 الكهربائية

- أبعاد ام جي سايبرستر موديل 2024 الكهربائية :

مقصورة ام جي سايبرستر موديل 2024 الكهربائية

تأتي سيارة ام جي سايبرستر موديل 2024 الكهربائية داخل سوق السيارات بطول 4535 مم، وعرض 1913 مم، وارتفاع 1329 مم، وبها قاعدة عجلات 2690 مم. .

- محرك ام جي سايبرستر موديل 2024 الكهربائية :

ام جي سايبرستر موديل 2024 الكهربائية

تستمد سيارة ام جي سايبرستر موديل 2024 قوتها من محركين مغناطيسيين ينتجوا قوة 544 حصان ، وتصل سرعة سيارة ام جي سايبرستر موديل 2024 الكهربائية القصوى الي 200 كم/ساعه، وتخرج عزم دوران يصل الي 725 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 3.2 ثانية .

- مواصفات ام جي سايبرستر موديل 2024 الكهربائية :

ام جي سايبرستر موديل 2024 الكهربائية

تحتوي سيارة ام جي سايبرستر موديل 2024 الكهربائية علي شريحة كوالكوم سنابدراجون 8155 التي تعمل تشغل نظام المعلومات والترفيه، وبها سقف قابل للطي ، وأبواب على شكل مقص .

- سعر ام جي سايبرستر موديل 2024 الكهربائية :

ام جي سايبرستر موديل 2024 الكهربائية

ستباع سيارة ام جي سايبرستر موديل 2024 الكهربائية بسعر 44.350 ألف دولار ، ويترفع السعر لتصل الي 49.900 ألف دولار .