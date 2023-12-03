مقارنة بين ام جى ZS واوبل كروس لاند 2023

سوق السيارات المصري يمتلئ بجميع أنواع السيارات التي يبحث عنها المواطنين ويرغبون في شراءها ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من المشاكل التي أثرت علي توافر السيارات الجديدة وكان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

- اوبل كروس لاند موديل 2023 :

اوبل كروس لاند موديل 2023

تتسارع سيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 من ضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، وتمتلك محرك سعه 1200 سي سي تيربو، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعه خزان وقودها الي 45 لتر، وتخرج عزم دوران يصل الي 205 نيوتن/متر، وقوة 110 حصان .

- سعر اوبل كروس لاند موديل 2023 :

سعر اوبل كروس لاند موديل 2023

الفئة الأولي من اوبل كروس لاند موديل 2023 تباع بسعر 949 ألف جنيه .

الفئة الثانية من اوبل كروس لاند موديل 2023 تباع بسعر مليون و 19 ألف جنيه .

- ام جى ZS موديل 2023 :

ام جى ZS موديل 2023

محرك ام جى ZS موديل 2023 يصل سعته الي 1500 سي سي ، ومدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك، وتستهلك من الوقود 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 119 حصان، وعزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 48 لتر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية .

- أسعار ام جى ZS موديل 2023 :

أسعار ام جى ZS موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة ام جى ZS موديل 2023 تباع بسعر 899 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي 919 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 939 ألف جنيه .