مقارنة بين ام جى ZS واوبل كروس لاند 2023

سوق السيارات المصري يمتلئ بجميع أنواع السيارات التي يبحث عنها المواطنين ويرغبون في شراءها ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من المشاكل التي أثرت علي توافر السيارات الجديدة وكان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار .
- اوبل كروس لاند موديل 2023 :
تتسارع سيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 من ضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، وتمتلك محرك سعه 1200 سي سي تيربو، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعه خزان وقودها الي 45 لتر، وتخرج عزم دوران يصل الي 205 نيوتن/متر، وقوة 110 حصان .
- سعر اوبل كروس لاند موديل 2023 :
الفئة الأولي من اوبل كروس لاند موديل 2023 تباع بسعر 949 ألف جنيه .
الفئة الثانية من اوبل كروس لاند موديل 2023 تباع بسعر مليون و 19 ألف جنيه .
- ام جى ZS موديل 2023 :
محرك ام جى ZS موديل 2023 يصل سعته الي 1500 سي سي ، ومدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك، وتستهلك من الوقود 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 119 حصان، وعزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 48 لتر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية .
- أسعار ام جى ZS موديل 2023 :
الفئة الأولي من سيارة ام جى ZS موديل 2023 تباع بسعر 899 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي 919 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 939 ألف جنيه .