زيادة جديدة فى أقل من شهر على سيارة إم جي 6 .. تفاصيل

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية إم جي في مصر عن زيادات أسعار طراز MG 6 موديل 2022 خلال بداية شهر نوفمبر الحالى.

السيارة ام جي 6 موديل 2022

أوضح وكيل إم جي ، أن السيارة MG 6 موديل 2022 ، تأتى ضمن فئة السيارات السيدان داخل السوق المحلى ، وتم زيادة سعرها 60 ألف جنيه .

وتتزود السيارة ام جي 6 موديل 2022 ، بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 169 حصان ، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

السيارة ام جي 6 موديل 2022

وتتسارع السيارة ام جي 6 موديل 2022 ، من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية ، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

السيارة ام جي 6 موديل 2022

وزودت السيارة ام جي 6 موديل 2022، بمصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية ، حساسات ركن خلفية ، كاميرا خلفية ، مفتاح ذكي لتشغيل السيارة ، خاصية تعديل مقعد السائق في 6 اتجهات يدوي ، زجاج كهربائي ، عجلة القيادة متعددة الوظائف ، مكييف هواء مع مخارج خلفية ، جنوط رياضية 16 بوصة .

السيارة ام جي 6 موديل 2022

أسعار إم جي 6 الجديدة :

- فئة Luxury (Black Interior) بسعر مليون و 60 الف جنيه بدلا من مليون جنيه

- فئة Luxury (BLACK Edi بسعر مليون و 84 الف جنيه بدلا من مليون و 25 الف جنيه