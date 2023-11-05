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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة جديدة فى أقل من شهر على سيارة إم جي 6 .. تفاصيل

السيارة ام جي 6 موديل
السيارة ام جي 6 موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية إم جي في مصر عن زيادات أسعار طراز MG 6  موديل 2022 خلال بداية شهر نوفمبر الحالى.

السيارة ام جي 6 موديل 2022

أوضح وكيل إم جي ، أن السيارة MG 6  موديل 2022 ، تأتى ضمن فئة السيارات السيدان داخل السوق المحلى ، وتم زيادة سعرها 60 ألف جنيه .

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وتتزود السيارة ام جي 6 موديل 2022 ، بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 169 حصان ، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

السيارة ام جي 6 موديل 2022

وتتسارع السيارة ام جي 6 موديل 2022 ، من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية ، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

السيارة ام جي 6 موديل 2022

وزودت السيارة ام جي 6 موديل 2022، بمصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية ، حساسات ركن خلفية ، كاميرا خلفية ، مفتاح ذكي لتشغيل السيارة ، خاصية تعديل مقعد السائق في 6 اتجهات يدوي ، زجاج كهربائي ، عجلة القيادة متعددة الوظائف ، مكييف هواء مع مخارج خلفية ، جنوط رياضية 16 بوصة .

السيارة ام جي 6 موديل 2022

أسعار إم جي 6 الجديدة : 

- فئة Luxury (Black Interior) بسعر مليون و 60 الف جنيه بدلا من مليون جنيه 

- فئة Luxury (BLACK Edi بسعر مليون و 84 الف جنيه بدلا من مليون و 25 الف جنيه

ام جي MG 6 السيارة ام جي 6 موديل 2022 السيارة MG 6 موديل 2022 MG 6 موديل 2022 أسعار ام جي الجديدة

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