سعر JMC النقل في مصر بالأوفر برايس الجديد

مازالت أسعار السيارات الجديدة موديل 2022 تشهد ارتفاعات في سوق السيارات ، وذلك بسبب العوامل التي يشهدها قطاع صناعة السيارات عالميا والتي أثرت علي توافر الطرازات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين ، وفي حالة تواجد الإصدارات الجديدة يتم بيعها بسعر إضافي عن سعرها الأصلي " أوفر برايس " ، ومن ضمن هذه السيارات جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 ، وتنتمي بوردينج الي فئة السيارات النقل .
1- محرك JMC النقل موديل 2022 :
تنتج سيارة JMC النقل موديل 2022 قوة تصل الي 57 حصان، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وبها محرك 4 سندر سعه 2771 سي سي .
- أبعاد جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 :
تأتي سيارة جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 بطول 5012 مم، وارتفاع 1645 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 185 مم .
- أسعار JMC النقل موديل 2022 :
الفئة الأولي من سيارة جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 تباع بسعر 549 ألف جنيه، بدلا من 508 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 41 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 تباع بسعر 559 ألف جنيه، بدلا من 519 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 40 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 تباع بسعر 594 ألف جنيه، بدلا من 554 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 40 ألف جنيه .