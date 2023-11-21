عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر JMC النقل في مصر بالأوفر برايس الجديد

JMC النقل موديل 2022
JMC النقل موديل 2022

مازالت أسعار السيارات الجديدة موديل 2022 تشهد ارتفاعات في سوق السيارات ، وذلك بسبب العوامل التي يشهدها قطاع صناعة السيارات عالميا والتي أثرت علي توافر الطرازات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين ، وفي حالة تواجد الإصدارات الجديدة يتم بيعها بسعر إضافي عن سعرها الأصلي " أوفر برايس " ، ومن ضمن هذه السيارات جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 ، وتنتمي بوردينج الي فئة السيارات النقل .

مقصورة جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022

5 سيارات أوتوماتيك بأسعار مغرية.. صور

بعد طرحها في مصر.. أرخص سيارات GAC 2024 |صور

1- محرك  JMC النقل موديل 2022 :

سيارة JMC النقل موديل 2022

تنتج سيارة  JMC النقل موديل 2022 قوة تصل الي 57 حصان، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وبها محرك 4 سندر سعه 2771 سي سي .

- أبعاد جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 :

جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022

تأتي سيارة جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 بطول 5012 مم، وارتفاع 1645 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 185 مم .

- أسعار JMC النقل موديل 2022 :

JMC النقل موديل 2022

الفئة الأولي من سيارة جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 تباع بسعر 549 ألف جنيه، بدلا من 508 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 41 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 تباع بسعر 559 ألف جنيه، بدلا من 519 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 40 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 تباع بسعر 594 ألف جنيه، بدلا من 554 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 40 ألف جنيه .

محرك JMC JMC النقل موديل 2022 أبعاد جى ام سى نيو نيو بوردينج موديل 2022 أسعار JMC النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

تحرك عاجل للقوات البرية الإيرانية.. ماذا يحدث؟

إيلون ماسك يحارب إسرا.ئيل| مدير تويتر ينسف أسطورة “من النهر إلى البحر”.. وأمريكا تفتح عليه النار

موضوعات متعلقة

5 سيارات أوتوماتيك بأسعار مغرية.. صور

بورصة المحافظات| أسعار سيات ومازدا 3 ببورسعيد

ام جي سايبرستر 2024 الكوبيه تظهر لأول مرة

مواصفات جيلي جالاكسي E8 الجديدة.. صور

إرشادات بسيطة للحفاظ على سيارتك خلال الأمطار

أسعار جي أيه سي إمباو السيدان بمصر

شاهد.. جيب Avenger الـ SUV الجديدة

سيارات كهربائية مرسيدس قريباً في مصر| تفاصيل

ترشيحاتنا

بشرى سارة للأجانب .. مد قرار الإقامة وتقنين الأوضاع

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

مصادر رسمية للقاهرة الإخبارية: تنسيق مصري قطري مشترك للوصول إلى هدنة في غزة

مصطفى بكري: طلبات الإحاطة تأتي من منطلق الإحساس بالقلق من المخططات الإسرائيلية

رئيس الوزراء في البرلمان للرد على طلبات إحاطة بشأن التهجير القسري

انطلاق جلسة النواب لمناقشة طلبات إحاطة منع التهجير القسري بحضور رئيس الوزراء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذكرى وفاتها الثانية.. أسرار زيجات سهير البابلي الخمسة ولقائها بالشعرواى

فرمان جديد من الكاف| مفاجأة بشأن قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

مشتبه جديد.. تعرف على أحداث الحلقة قبل الأخيرة من"صوت وصورة" قبل عرضها

45 يوما على حصار المسجد الأقصى من الصهاينة وحملة اعتقالات جديدة بالضفة

فيديو

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية / فيديو جراف

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ