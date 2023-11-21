سعر JMC النقل في مصر بالأوفر برايس الجديد

مازالت أسعار السيارات الجديدة موديل 2022 تشهد ارتفاعات في سوق السيارات ، وذلك بسبب العوامل التي يشهدها قطاع صناعة السيارات عالميا والتي أثرت علي توافر الطرازات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين ، وفي حالة تواجد الإصدارات الجديدة يتم بيعها بسعر إضافي عن سعرها الأصلي " أوفر برايس " ، ومن ضمن هذه السيارات جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 ، وتنتمي بوردينج الي فئة السيارات النقل .

مقصورة جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022

1- محرك JMC النقل موديل 2022 :

سيارة JMC النقل موديل 2022

تنتج سيارة JMC النقل موديل 2022 قوة تصل الي 57 حصان، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وبها محرك 4 سندر سعه 2771 سي سي .

- أبعاد جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 :

جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022

تأتي سيارة جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 بطول 5012 مم، وارتفاع 1645 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 185 مم .

- أسعار JMC النقل موديل 2022 :

JMC النقل موديل 2022

الفئة الأولي من سيارة جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 تباع بسعر 549 ألف جنيه، بدلا من 508 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 41 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 تباع بسعر 559 ألف جنيه، بدلا من 519 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 40 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جى ام سى نيو بوردينج موديل 2022 تباع بسعر 594 ألف جنيه، بدلا من 554 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 40 ألف جنيه .